Quem diria, seu vinho pode ter sido feito por um robô

Por que isso tudo me aborrece um pouco

Sou, claro, incapaz de negar a grande ajuda que a tecnologia presta no vinhedo, evitando problemas nas safras e até preservando o meio ambiente. Mas, de alguma forma, sinto que todos os esforços nomeados acima trabalham para uma certa uniformização do vinho e criação de câmaras de eco do gosto (e, convenhamos, já bastam as da política). Espero que a gente consiga manter algum nível de artesania (senão de arte mesmo) na produção de vinhos, e que sempre haja pessoas dispostas a conhecer vinhos diferentes, sua história e suas histórias.

SAIDEIRA

Imagem: Divulgação

Esse eu não devo tomar

A Aubert & Mathieu, do Languedoc, usou o ChatGPT para fazer vinho. Em entrevista à Decanter, Anthony Aubert conta que, dispondo de uvas syrah e grenache orgânicas, perguntou à IA que vinho ele deveria fazer no sul da França. A partir daí, o motor da OpenIA deu dicas de vinificação (ajustadas por humanos), de nome, de rótulo e de formato de garrafa. O resultado foi o provocativo The End, que nunca experimentei.