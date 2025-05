A volta por cima de uva que era de 3ª categoria e hoje brilha nos vinhos

Uma parte do segredo é reduzir, no vinhedo, a produtividade das videiras. Essa é a razão pela qual as vinhas velhas da casta, naturalmente menos produtivas, serem valorizadas.

O Chile faz parte dessa renascença

Os vinhedos quase selvagens do Maule Imagem: Getty Images

Aí pela virada do século, alguns viticultores chilenos começaram um movimento de valorizar vinhas antigas de regiões como o Vale do Maule. Ali, toparam com plantas antigas de carignan praticamente esquecidas.

Fizeram ótimos vinhos e até criaram um grupo chamado Vigno (uma maneira estranha e marquetável de dizer "Vignadores de Carignan).

As castas país e cinsault passaram por processo semelhante por lá. O bacana é que a redescoberta da cepa no Chile ajudou a reposicionar a imagem do país no mercado internacional, que tinha dificuldade em reconhecer o magro país como produtor de vinhos artesanais de qualidade.