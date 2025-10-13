Seria um morto do futuro? Túmulo de viajante do tempo intrigou a Dinamarca

Até que, em 2016, a verdade veio à tona. O homem da lápide era o poeta Morten Sondergaard, que estava (e ainda está) vivo, embora as estatísticas apontem que dificilmente ele viva até 2064, quando completará 100 anos.

Sondergaard reconheceu que ele tinha instalado a pedra, e que Andreas Morgenrodt é apenas um anagrama de seu próprio nome — que serviu de inspiração. "Morten" é um nome comum na Dinamarca, mas sua origem é latina: deriva de Martinus, uma referência ao deus romano da guerra, Marte.

Só que o poeta vive na Itália desde 1998. Em italiano (e nas outras línguas latinas), seu nome traz uma nítida associação não ao deus da guerra, mas à morte.

Que artista é esse

Trabalho de Sondergaard Imagem: Reprodução

Sondergaard é conhecido na Dinamarca por ser um poeta que trabalha muito além do papel. Sua obra, de acordo com os críticos, é uma poesia que almeja capturar o mundo - ou seja, não é à toa que esta coluna, dedicada a história e viagem, e não a literatura, esteja falando hoje de um poeta.