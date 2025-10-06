Boa ação? Por que os EUA deram um país inteiro para escravizados libertos

Os membros da ACS tinham uma série de motivos, nem todos admiráveis. Uns queriam enviar os libertos para que espalhassem o cristianismo pela África. Outros queriam mandar essas pessoas para longe pois achavam que suas ideias, ou mesmo sua presença, pudessem estimular o pensamento abolicionista ou instigar revoltas no sul do país.

Sim, tinha gente na ACS que realmente queria ajudar e combater a escravidão. Mas tinha os que desejavam manter o sistema como estava.

Em 1818, uma viagem à costa africana para prospectar um local indicou a ilha Sherbro, um ponto de encontro de escravistas a 100 quilômetros de Freetown, para ser o ponto de partida do projeto. Dois anos depois, alforriados de Vermont, Virgínia e outros estados embarcaram para lá.

Não deu certo. Sherbro tem um terreno pantanoso e insalubre, e, dos 86 voluntários para estabelecerem o assentamento, 25 morreram de doenças. Em dois meses, os sobreviventes se refugiaram em Serra Leoa.

Um médico da ACS e um capitão da marinha americana buscaram outro lugar na região. Encontraram um promissor, chamado Cabo Mesurado.

A dupla negociou com as lideranças locais, que mantinham havia muito tempo um comércio lucrativo com os europeus, negociando inclusive escravizados. Era algo que tinha começado no século 15, quando os portugueses firmaram acordos de paz com os governantes africanos e passaram a se referir à região como Costa dos Grãos.