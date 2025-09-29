Rei louco e bandidos nazistas: o lado oculto do real 'Castelo da Cinderela'
47º33'N, 10º44'L
Castelo Neuschwanstein, Schwangau
Suábia, Baviera, Alemanha
Só as polêmicas envolvendo a Disney, seu fundador e suas produções encheriam um parque de diversões inteiro. Ao longo de sua história, a empresa se viu em crises com desigualdades salariais absurdas entre funcionários e executivos dos parques, racismo nos filmes clássicos e acusações de antissemitismo e um comportamento tirânico da parte de seu fundador.
É tentador procurar e dissecar essa face oculta e sinistra de uma corporação que, como nenhuma outra, se especializou em vender sonhos. A polêmica mais recente foi a suspensão temporária do programa de entrevistas de Jimmy Kimmel, em um de seus canais de TV nos Estados Unidos, após pressão de Donald Trump.
Por outro lado, não surpreende ficar sabendo desses fatos. Megacorporações são megacorporações. Não é porque uma cria personagens fofos e a outra fabrica fuzis que as condições de trabalho serão mais justas e a empresa será necessariamente mais ética e responsável.
Até mesmo o castelo que inspirou Walt Disney a criar o lar de uma de suas princesas no Magic Kingdom tem uma saga cheia de detalhes que não caberiam bem em um conto de fadas. Então, com licença, Cinderela, que o bonde da história está passando.
Que castelo é esse
Walt Disney criou um mundo à parte na península mais ensolarada dos Estados Unidos. A Flórida pode ser conhecida pelos edifícios art déco de Miami Beach, as praias e as belezas naturais dos pântanos de Everglades e do arquipélago de Florida Keys, com suas ilhas conectadas pela impressionante Overseas Highway.
Mas acho que ninguém discorda que o cartão-postal mais famoso da Flórida seja, na verdade, o Castelo da Cinderela, no Walt Disney World. Uma construção inspirada em um castelo de verdade, que surgiu no contexto do romantismo alemão do século 19, fruto da cabeça de um rei fã de óperas e encantando com uma versão idealizada da Idade Média.
O fato de isso não ter nada a ver com a Flórida só é relevante para quem não entende o conceito de um parque temático. O que não é o caso dos leitores inteligentes desta coluna.
Ludwig 2º foi o rei da Baviera entre 1864 e 1886. Nesse período, a Baviera deixou de ser um Estado independente e integrou o Império Alemão.
Mas ele entrou para história mais por sua extravagância do que pela nova conjuntura política. Concebeu projetos megalomaníacos, dos quais o mais famoso é o Castelo de Neuschwanstein.
Em 1867, Ludwig visitou dois castelos, um na Alemanha e outro na França, que, ele acreditava, representavam a visão do Romantismo da Idade Média (corrente artística e intelectual que surgiu na Europa do século 18 como uma resposta ao Iluminismo e à Revolução Industrial).
Com esses valores em mente, o rei deu início a um projeto pessoal para criar um refúgio em uma paisagem que ele estimava. Ao mesmo tempo, o lugar ficava longe o suficiente da agitação da capital bávara, Munique.
Um cenógrafo e um arquiteto foram responsáveis pelo desenho e execução, mas o rei era tão centralizador, envolveu-se tanto no dia a dia, exigindo aprovação pessoal de cada mínimo detalhe, que o castelo acabaria considerado, desde aquela época, como um projeto do próprio Ludwig. É o que afirma o historiador da arte Alexander Rauch em um livro a respeito.
Com elementos romanescos, góticos e bizantinos, a obra, em estilo eclético, foi erguida sobre as ruínas de castelos gêmeos da Idade Média. Por quase duas décadas, a construção foi a maior empregadora da região, com cerca de 200 trabalhadores diretamente ocupados em 1880, sem contar fornecedores e outros colaboradores indiretos.
A pressa e as exigências do rei eram tamanhas que havia dias em que o canteiro de obras tinha 300 pessoas, na labuta dia e noite. O castelo consumiu 465 toneladas de mármore de Salzburgo, 400 mil tijolos e 2 mil metros cúbicos de madeira.
Sem tempo para curtir
O rei se mudou para Neuschwanstein em 1884. Infelizmente, o homem que o inspirou, seu amigo Richard Wagner, morrera no ano anterior, sem conhecer o castelo.
Duas óperas de Wagner, "Tannhäuser" e "Lohengrin", mexeram no fundo da alma de Ludwig. A mitologia germânica medieval, presente em ambas as peças, foi o motivador para o ambicioso projeto de resgate romântico do monarca. Neuschwanstein deveria ser um templo da amizade, uma espécie de palco teatral habitável.
Os gastos com a construção foram quase o dobro do valor estimado, de 3,2 milhões de marcos. Com os outros projetos em andamento, o rei chegou a acumular uma dívida pessoal de 14 milhões de marcos.
Detratores espalharam rumores de que o rei estava secando os cofres bávaros, mas era falso. As finanças que ele maltratava eram as suas próprias e, quando os credores falaram em cortar as linhas de crédito, ele ameaçou se matar.
No começo de 1886, o romântico rei pediu mais 6 milhões de marcos. Não conseguiu. Tentou pedir o dinheiro ao Parlamento, e de novo fracassou.
Só que, por mais que seus projetos pessoais não consumissem dinheiro público, as finanças do reino estavam muito mal. O rei vivia às turras com o governo e chegou a ameaçar dissolver o Parlamento.
O comportamento excêntrico, o afastamento dos afazeres sociais e o apego cada vez maior a seus castelos românticos e a uma vida idílica, distante da realidade, deram pano para as mangas dos desafetos políticos. Estaria o rei enlouquecendo?
Em 10 de junho daquele ano, uma comissão médica abordou o chanceler alemão, Otto von Bismarck, a fim de comprovar a insanidade de Ludwig. Bismarck não se convenceu, mas ainda assim os ministros bávaros resolveram derrubar seu rei.
A comissão chegou aos portões de Neuschwanstein. Mas deu meia-volta sob a mira da polícia local, leal ao rei.
Mais humilhante ainda foi a recepção oferecida por uma baronesa. Ela expulsou alguns homens com seu guarda-chuva em riste e ainda teve tempo de correr aos aposentos de Ludwig para informá-lo da traição, segundo Gottfried von Böhm na primeira biografia do rei (1923).
Mas não adiantou muito. Uma segunda comissão chegou em 12 de junho, e Ludwig acabou retirado de seu castelo.
Chefiada pelo psiquiatra Bernhard von Gudden, a comissão conduziu o rei deposto a um castelo às margens do Lago Starnberg, ao sul de Munique. Ele ficaria sob cuidados médicos.
No fim do dia seguinte, Ludwig e o médico saíram para uma caminhada na beira do lago. Jamais voltaram.
Morte misteriosa
Naquela noite chuvosa, os funcionários do castelo encontraram os corpos dos dois no lago, tão raso que as cabeças e os ombros estavam acima da superfície.
O atestado de óbito do rei decretou morte por afogamento, mas a autópsia não encontrou água em seus pulmões. Além disso, ele tinha histórico de atleta de verdade - havia sido um bom nadador na juventude.
É um mistério. Teorias dizem que ele sofreu um infarto na água gelada ou então que foi morto ao tentar fugir. Já Von Gudden teria sido estrangulado.
No fim, Ludwig viveu apenas 172 dias em seu castelo. Galã desejado, romântico solitário, o rei excêntrico de contos de fadas alimentou lendas por décadas, e sua obra mais famosa continuou tendo uma história cheia de percalços.
Vocação turística, parte 1
Em 1886, ano da morte de Ludwig, Neuschwanstein estava longe de ser concluído. Mas uma porção de áreas do castelo seguia incompleta.
Menos de dois meses depois do funeral, o príncipe regente, Luitpold, determinou que o castelo deveria ser aberto ao público, mediante cobrança de ingresso. Foi um sucesso.
Em alguns anos, as dívidas foram pagas. Até 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, Neuschwanstein foi uma das maiores fontes de renda da família real bávara.
A monarquia foi abolida na Baviera, e na Alemanha, no fim da guerra, da qual o país saiu derrotado e humilhado. O mundo inteiro sentiu as consequências disso 20 anos depois.
Tesouros nazistas
O excêntrico Ludwig não construiu Neuschwanstein para ostentar seu poder ou para alguma formalidade protocolar monárquica. Pelo contrário, queria usá-lo como um refúgio, para ficar longe das multidões das cidades.
Quis o destino, esse fanfarrão, que justamente essas qualidades caíssem no colo dos nazistas. Meio século após a morte do rei, eles viram no castelo um local ideal para esconder milhares das obras de arte que roubaram na Europa.
Hitler tinha um plano elaborado para a arte pilhada nos países invadidos. Havia uma força-tarefa dedicada à função, a Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, e existia um projeto para criar o Museu do Führer, em Linz, na Áustria.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas esconderam peças roubadas em mosteiros, minas de sal e castelos. Neuschwanstein era o quartel-general desses ladrões de arte, segundo uma reportagem da agência Deutsche Welle.
Próximo à fronteira com a Áustria e distante de Berlim e outros alvos potenciais, o castelo ficava em uma área protegida. Além disso, ele tinha algumas vantagens que vieram ao acaso.
Podia ser um sonho medieval, mas não quer dizer que o rei bávaro abriu mão de tudo o que a tecnologia do fim do século 19 permitia. O castelo tinha aquecimento, água encanada e até um sistema elétrico de campainhas.
Além disso, havia ainda algumas áreas inacabadas. Na prática, isso significava mais espaço para armazenar as obras de arte.
Graças à curadora francesa Rose Valland, o esquema foi desmantelado. Ela trabalhava na Galeria Jeu de Paume, na Paris ocupada. O museu servia como depósito para estocar as peças antes de enviá-las à Alemanha.
Valland fingiu ser uma colaboradora nazista por quatro anos. Isso permitiu que ela rastreasse o destino das artes roubadas.
Com base em seus relatos, os Aliados chegaram a Neuschwanstein em 1945. Descobriram em seus depósitos cerca de 21 mil itens, além de listas e fichas que mostravam a meticulosidade nazista em seu megaprojeto de surrupiar a arte alheia.
Vocação turística, parte 2
Com o passar do tempo, Neuschwanstein se tornou uma atração popular na Baviera e um dos símbolos arquitetônicos da Alemanha. A relação com a Disney foi um belo empurrão.
Ele serviu como uma das inspirações para a animação "Cinderela" (1950) e, consequentemente, para o castelo do Walt Disney World (1971). A empresa ainda transformou os contornos do palácio na logomarca de seu estúdio de cinema.
Se críticos torceram o nariz à época da construção para o estilo de Neuschwanstein, chamando-o de kitsch, hoje parece que ele envelheceu bem. Em 2025, ao lado dos outros três castelos de Ludwig na região, entrou para a lista de patrimônios culturais da Unesco.
Quem visita o castelo hoje não fica sabendo desses capítulos mais obscuros de sua história, segundo a DW. Segundo os administradores, não se trata de tentar esconder algo, mas de focar no que, para eles, é o mais importante.
Com mais de 1 milhão de visitantes por ano e tours de meia hora, não dá para ver nem falar de tudo. Paciência.
Por isso é sempre bom ler e se informar antes de viajar. Quando for a Neuschwanstein, lembre-se que essa paisagem brotou da mente de um rei tido como louco, e que não teve um final de Cinderela.
