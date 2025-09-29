Rei louco e bandidos nazistas: o lado oculto do real 'Castelo da Cinderela'

Por outro lado, não surpreende ficar sabendo desses fatos. Megacorporações são megacorporações. Não é porque uma cria personagens fofos e a outra fabrica fuzis que as condições de trabalho serão mais justas e a empresa será necessariamente mais ética e responsável.

Até mesmo o castelo que inspirou Walt Disney a criar o lar de uma de suas princesas no Magic Kingdom tem uma saga cheia de detalhes que não caberiam bem em um conto de fadas. Então, com licença, Cinderela, que o bonde da história está passando.

Que castelo é esse

Neuschwanstein Imagem: Aerial Film Studio - stock.adobe.com

Walt Disney criou um mundo à parte na península mais ensolarada dos Estados Unidos. A Flórida pode ser conhecida pelos edifícios art déco de Miami Beach, as praias e as belezas naturais dos pântanos de Everglades e do arquipélago de Florida Keys, com suas ilhas conectadas pela impressionante Overseas Highway.

Mas acho que ninguém discorda que o cartão-postal mais famoso da Flórida seja, na verdade, o Castelo da Cinderela, no Walt Disney World. Uma construção inspirada em um castelo de verdade, que surgiu no contexto do romantismo alemão do século 19, fruto da cabeça de um rei fã de óperas e encantando com uma versão idealizada da Idade Média.