Maior estátua de Jesus do mundo gera polêmica por ser do 'Cristo errado'
40º19'N, 44º43'L
Monte Hátis
Kaputan, Kotayk, Armênia
Em 2021, Encantado, no Vale do Taquari (RS), ganhou fama nacional por anunciar uma estátua de Cristo maior que o monumento carioca. Inaugurado em 2022, o Cristo Protetor tem 43 metros de altura, cinco a mais que o Cristo Redentor (com os respectivos pedestais incluídos).
Ambas são menores que a estátua mais alta do mundo na categoria. A polonesa Jesus Cristo Rei do Universo faz jus ao nome, com um total de 52 metros.
Em breve, ela deverá ser ultrapassada por outro monumento. Já está em construção, na Armênia, uma estátua de 77 metros, o dobro da altura do Cristo Redentor.
Concebida para ser motivo de orgulho da mais antiga nação cristã do mundo, ela tem gerado, também, muita polêmica. Tanto que as próprias lideranças religiosas armênias desaprovaram a obra.
Que estátua é essa
Gagik Tsarukyan é um empresário e político armênio. É um dos homens mais ricos do país, com investimentos em criação de animais, produção de bebidas, aviação e outros negócios.
Três anos atrás, ele anunciou seu plano de erguer uma estátua dedicada a Jesus no Monte Hátis, pico de 2.528 metros de altitude. "Estou confiante de que, com essa estátua, se abrirá um novo capítulo no nosso país, de novas esperanças e sucessos", escreveu nas rede sociais.
Ele contou, orgulhoso, que logo que divulgou o projeto recebeu ofertas de doações de armênios espalhados pelo mundo. Mas, magnânimo que só, preferiu cobrir todas as despesas.
Ainda assim, os devotos interessados poderiam participar da obra, plantando uma árvore ou depositando uma pedra. Seria uma forma de contribuição.
Tudo para que a estátua fosse visível de qualquer parte do país. "Como no Rio de Janeiro", desejou.
Talvez ele não saiba que não é de todo lugar no Rio que dá para ver o Cristo. Mas provavelmente foi uma figura de linguagem, pois, por mais alta que seja sua estátua, ela também não será tão visível assim: a Armênia é um país montanhoso, de relevo acidentado e picos de até 4 mil metros.
"Ela será uma guardiã de nosso povo e nosso país. Não haverá nada como ela. Será a melhor, mais bonita e mais imponente no mundo", prometeu. A autoria da obra ficou a cargo do escultor Armen Manvelian, que a projetou com 33 metros, sobre um pedestal de 44.
Ou seja, estátua por estátua, a carioca não é tão menor, pois tem 30 metros, com um pedestal de 8. A gaúcha é inclusive maior que a armênia, com 43 metros e um pedestal de 6.
O tamanho da obra chama a atenção para caçadores de recordes. Mas o que a tem colocado no noticiário local é o acúmulo de polêmicas envolvidas. A estátua nem foi inaugurada e já está em um vespeiro religioso, político e científico.
A treta religiosa
A Armênia é um país quase totalmente cristão, e seu cristianismo é bastante particular. A Igreja Apostólica Armênia, denominação que segue a ortodoxia oriental, é a Igreja nacional do país.
Foi o primeiro ramo do cristianismo a se tornar religião oficial de uma nação. Evidentemente, é um motivo de orgulho para a Armênia, e a religião como um tudo.
Com 1.700 anos de história, não é de espantar que o cristianismo na Armênia tenha uma tradição pesada e única. As lideranças da Igreja foram taxativas ao condenar a obra.
Segundo elas, um Cristo gigantesco não condiz com a iconografia da Igreja Armênia, que rejeita estátuas de santos. Um baixo-relevo que seguisse os princípios dos khachkars (cruzes e ornamentos esculpidos na pedra) seria mais condizente.
Isso também não impediu Tsarukian de tocar o projeto. Lançou o concurso, e o escolhido foi justo um design "católico demais".
Não é preciso ser um estudioso de arte cristã para notar as diferenças. A estátua do ricaço armênio poderia muito bem estar em um morro gaúcho ou capixaba, mas ela destoa em um país ortodoxo, ainda mais na Armênia, com suas igrejas austeras.
Não seria a primeira estátua de Cristo cercada de controvérsia nas últimas décadas. O país com a maior proporção de católicos do mundo tem um monumento do tipo que foi presente de muçulmanos, e a polêmica que se seguiu não foi religiosa, mas política.
A motivação geopolítica
Tamanho discurso ufanista se explica nos tempos vividos pela Armênia no começo da década. No fim de 2020, o país saiu derrotado na breve Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh. Então, Tsarukyan quis elevar o moral de seus conterrâneos.
Em 1991, com o colapso da União Soviética, o Azerbaijão declarou independência, trazendo à tona um antigo conflito com a vizinha Armênia. Um enclave chamado Nagorno-Karabach, que fica dentro do território azeri, virou foco de disputa.
O enclave tem população de maioria cristã e armênia, enquanto o Azerbaijão é majoritariamente muçulmano. Com o fim da URSS, Nagorno-Karabach declarou independência, o Azerbaijão respondeu com bombardeios e a Armênia interveio, em 1992, ocupando o enclave e também a área do entorno, em território azeri.
Só que a guerra de 2020 reverteu o resultado. O Azerbaijão saiu vitorioso.
A treta científica
Um dia após o início oficial das obras, em 2022, o ministro da educação, ciência e cultura do país ordenou sua suspensão. Ele deu ouvidos às críticas quanto ao local escolhido.
Cientistas lembraram que o Monte Hátis é lar de uma porção de sítios arqueológicos, e que uma construção do tipo representava uma grande ameaça. Existem mais de dez antigos monumentos protegidos pelo Estado na região.
Um deles é um forte de 3 mil anos atrás, que começou a ser escavado em 2019. Ou seja, ainda se sabe pouco a respeito dessas ruínas.
Tsarukian prometeu revisar o projeto a fim de proteger as ruínas. Comprometeu-se ainda em restaurar algumas delas.
Mas a construção foi retomada. Assim como a ameaça ao patrimônio histórico. Um dos líderes da expedição arqueológica contou à imprensa local que as obras já danificaram as ruínas.
A treta política
Tsarukian é o fundador e líder do Partido Armênia Próspera (BHK). É uma legenda de direita, conservadora, pró-Rússia e eurocética.
Antes da guerra, o partido, então a principal força da oposição, pediu a renúncia do primeiro-ministro, Nikol Pashinyan, que comanda o país desde 2018. Não deu certo, e em 2020 a situação ficou feia para Tsarukian.
Acusado de compra de votos, ele chegou a ser preso, mas foi liberado sob fiança. Nas eleições de 2021, o BHK não conquistou nenhuma cadeira no Parlamento.
Fora do Congresso, ele ficou um tempo sumido, discreto. O tempo na miúda durou pouco, e chegou ao fim com estardalhaço.
Primeiro, ele anunciou seu megazord divino. Depois, no fim de 2023, as autoridades do país confiscaram centenas de milhões de dólares em propriedades de sua família.
O magnata e ex-congressista se considera um perseguido político, segundo uma reportagem da Radio Free Europe. Mas nada o impediu de seguir com seu ousado empreendimento.
***
Se você gosta dos temas e textos que trago aqui no Terra à Vista, assine minha newsletter, com assuntos históricos de um jeito leve e surpreendente. Nos vemos lá! https://felipevandeursen.substack.com/
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.