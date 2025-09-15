Furacão mudou um rio de lugar e criou a ponte mais inútil do mundo

Em sua rota de calamidades públicas, o Mitch atingiu diversos países, mas nenhum com tanta intensidade como Honduras. O ano de 1998 foi, para essa nação da América Central, o que 2024 foi para o Rio Grande do Sul, mas numa escala ainda maior.

O furacão matou 7 mil hondurenhos, destruiu 35 mil casas e deixou 1,5 milhão de desabrigados. Não houve uma única pessoa que não tenha sido atingida de alguma maneira. De cada cinco, uma não tinha mais teto.

As enchentes afetaram 29% das terras aráveis do país, que, apesar de relativamente grande para os padrões da região, tem um território montanhoso. Todas as principais culturas agrícolas tiveram grandes quedas.

Naquele ano, Honduras perdeu 85% da produção de banana, 60% de melão, 60% de cana-de-açúcar e 58% de milho. A pecuária também sofreu horrores: 60% das galinhas e frangos do país morreram.

Não surpreende que o PIB de Honduras, mesmo com ajuda internacional, tenha caído em 1998 e 1999. Os danos à infraestrutura também foram catastróficos.

Cerca de 70% da população ficou sem água. A tempestade também afetou 70% da malha rodoviária, especialmente rodovias e pontes.