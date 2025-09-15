Furacão mudou um rio de lugar e criou a ponte mais inútil do mundo
Ponte Sol Nascente
Choluteca, Choluteca, Honduras
O Mitch foi um dos mais devastadores furacões registrados na história. Em número de mortes, foi o pior de todos em tempos modernos: seu rastro de destruição, em 1998, deixou 11,3 mil mortos pelo caminho. Mais que ele, só um furacão de 1780, que, segundo relatos da época, matou algo entre 22 mil e 30 mil pessoas nas Antilhas.
Só para comparar, o Katrina, em 2005, matou no máximo 2 mil pessoas. Lembrando que estou falando apenas de furacões, que ocorrem no Atlântico. Os tufões do Oriente são outra história.
Em sua rota de calamidades públicas, o Mitch atingiu diversos países, mas nenhum com tanta intensidade como Honduras. O ano de 1998 foi, para essa nação da América Central, o que 2024 foi para o Rio Grande do Sul, mas numa escala ainda maior.
O furacão matou 7 mil hondurenhos, destruiu 35 mil casas e deixou 1,5 milhão de desabrigados. Não houve uma única pessoa que não tenha sido atingida de alguma maneira. De cada cinco, uma não tinha mais teto.
As enchentes afetaram 29% das terras aráveis do país, que, apesar de relativamente grande para os padrões da região, tem um território montanhoso. Todas as principais culturas agrícolas tiveram grandes quedas.
Naquele ano, Honduras perdeu 85% da produção de banana, 60% de melão, 60% de cana-de-açúcar e 58% de milho. A pecuária também sofreu horrores: 60% das galinhas e frangos do país morreram.
Não surpreende que o PIB de Honduras, mesmo com ajuda internacional, tenha caído em 1998 e 1999. Os danos à infraestrutura também foram catastróficos.
Cerca de 70% da população ficou sem água. A tempestade também afetou 70% da malha rodoviária, especialmente rodovias e pontes.
Em Choluteca, onde, em apenas um dia, choveu 466 milímetros, mais que o dobro do recorde local, uma ponte acabou se tornando símbolo da tragédia. Só que por um motivo pra lá de inusitado, já que ela não foi destruída.
A ponte resistiu, mas ficou inutilizada. Como? O Mitch pode não tê-la destruído, mas foi tão forte que acabou mudando o curso do rio que passava debaixo dela.
Que lugar é esse
Choluteca foi a região mais atingida pela tempestade. Oficialmente, o registro marcou 928 milímetros de chuva ao longo daquelas semanas, o que é mais do que a metade da média para a área no ano inteiro.
Situada às margens do rio de mesmo nome, a cidade ganhou uma bela ponte suspensa nos anos 1930. Ela foi construída pelo Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos e projetada por Conde B. McCullough, engenheiro americano conhecido por suas pontes na costa noroeste dos EUA.
O estilo art déco, o mesmo da Golden Gate, em San Francisco, era visível nas três torres e na estrutura ao longo dos 300 metros de comprimento da ponte. Por décadas, ela foi, além de símbolo da região, a principal conexão de Choluteca com o resto do país - e com o continente, pois integrava a rede de estradas que formam a Rodovia Panamericana.
Nos anos 1990, o governo começou a construir uma nova ponte, com investimentos japoneses. Com mais estrutura para comportar um tráfego que só aumentava, ela era mais segura e resistente (e, infelizmente, muito mais feia).
O problema é que Sol Nascente, como foi batizada, foi inaugurada em 1998. Meses depois, o Mitch chegou, arrasando tudo ao redor.
Por "tudo", me refiro a bairros inteiros em Choluteca, às várias pontes danificadas e às estradas destruídas. A antiga ponte metálica sofreu avarias, mas resistiu. Já a rodovia que passava pela nova ponte desapareceu, em ambos os lados do rio.
Quanto ao rio, o volume de água foi tão intenso que seu transbordamento acabou criando um novo canal, mudando seu curso. Assim, passada a tormenta, o cenário era surreal.
A estrutura passou no teste de fogo e se mostrou robusta o suficiente, ou até mais que isso. Mas todo o entorno, incluindo o rio em si, não. Recém-inaugurada, a Ponte do Sol Nascente virou uma ponte que não leva nem traz nada a lugar nenhum.
Não era mais ponte, porque não havia corpo d'água debaixo dela. Tecnicamente, tinha virado um viaduto, mas o viaduto mais inútil do mundo.
Tudo porque o furacão que passou pela cidade, de tão forte que era, levou embora até o rio. Parece cenário de realismo fantástico.
Só que o caso da ponte não inspirou a literatura do país (pelo menos até onde pude pesquisar). Em vez disso, virou uma história usada por autores e palestrantes de gestão e negócios como um exemplo extremo de adaptabilidade.
As informações usadas para narrar a curiosa saga da ponte muitas vezes são erradas ou deturpadas, mas o mais importante, para eles, é a mensagem que desejam passar. Às vezes uma solução (a ponte) se torna um problema, ou o desafio muda completamente do nada (o curso do rio) e é preciso se adaptar? Enfim, temas relacionados à palavra mais desgastada dos últimos tempos, "resiliência".
Que fim levou a ponte
A antiga ponte metálica foi restaurada em 2002. Já a do Sol Nascente voltou a ter serventia no ano seguinte, quando uma nova estrada foi concluída e o curso do rio, corrigido.
Ou seja, já faz mais de 20 anos que ela não é mais uma "ponte para lugar nenhum". Muito menos uma ponte inútil.
Construções em tais condições existem aos montes no mundo todo. Podem ser pontes que foram abandonadas por problemas de custos, de disputas territoriais, ou que foram parcialmente destruídas por desastres naturais ou guerras, ou então fazem parte de ferrovias ou rodovias abandonadas.
Há casos da Argentina à China, do Canadá à Austrália. Há casos contemporâneos, como uma na Malásia que leva a Bunting, uma ilha desabitada, e históricos, como a Ponte Saint-Bénézet, em Avignon, construída 800 anos atrás nessa cidade do sul da França.
Mas existem pouquíssimas como a de Choluteca. O livro "An Encyclopaedia of World Bridges" ("Uma enciclopédia das pontes do mundo", inédito no Brasil), de David McFetrich, apresenta 1.200 construções do tipo.
Dessas, apenas três viram o rio que passava debaixo delas mudar de curso após uma chuva que faria Noé trabalhar de novo. Choluteca é a única contemporânea.
A ponte de Ain Diwar, na Síria, cruzava o histórico rio Tigre, mas após o século 12 ele mudou de curso. Já a Ponte de Lima, na vila de mesmo nome, em Portugal, perdeu o rio sob seus arcos em algum momento entre os tempos romanos e a Idade Média.
No caso português, a ponte e o curso do rio se reencontraram. No sírio, não. Duas estruturas que passaram séculos se adaptando ao ambiente ou o ignorando, forjando, assim, cenários únicos. Mas sem virar textão no LinkedIn.
