Labubu é demoníaco? O que há por trás da lenda urbana mais bizarra do ano
36º05'N, 43º19'L
Ruínas de Nimrud
Al-Hamdaniya, Nínive, Iraque
Se você habitasse a Mesopotâmia de 2,5 mil anos atrás, Pazuzu faria parte da sua vida. Essa divindade esteve presente no cotidiano de babilônios e de assírios ao longo do primeiro milênio antes da Era Comum.
Arqueólogos sabem que Pazuzu era popular porque encontraram muitos amuletos com suas feições: corpo escamoso, cabeça canina, olhos esbugalhados, garras de aves e pênis de serpente. Eles já descobriram cabeças de Pazuzu feitas de terracota, bronze, ferro, ouro, vidro ou ossos.
Pazuzu era uma entidade demoníaca, e foi essa característica que o introduziu na cultura pop, nos anos 1970. O espírito maligno que se apossa da menina no clássico "O Exorcista" se chama Pazuzu.
Mas em 2025 ano ele voltou a chamar a atenção, agora por uma questão muito mais esquisita. E se, em vez de uma criança em uma obra de ficção, esse demônio mesopotâmico tivesse possuído milhões de cópias do brinquedo mais falado do ano?
Pazuzu no Labubu?
Até poucos meses atrás, pouca gente, relativamente, sabia o que era um Labubu. Mas o brinquedo virou febre do Ocidente desde que celebridades do quilate de Rihanna e David Beckham começaram a aparecer com esse monstrinho a tiracolo.
Antes delas, foram artistas de k-pop que, no ano passado, apresentaram o cacareco ao público do Oriente. Até 2022, ele era febre apenas dentro das fronteiras da China, o que já representa um sucesso absurdo.
O monstrinho foi criado em 2015 por um artista de Hong Kong que cresceu nos Países Baixos e se inspirou na mitologia nórdica. Fofo ou apenas bizarro (as opiniões variam) ele se tornou popular por seu potencial colecionável: há centenas de modelos, vendidos em caixas fechadas, como os envelopes de um álbum de figurinhas.
Mas são as feições cartunescas, com os grandes olhos e o sorriso maroto, o maior chamariz. Justamente elas inspiraram a teoria da conspiração mais esquisita dos últimos tempos.
Em julho, vídeos nas redes sociais se espalharam feito fofoca boa alegando que esses bonecos são demoníacos. As imagens mostravam as supostas semelhanças entre o Labubu e Pazuzu e ainda traziam um trecho de 'Os Simpsons' para endossar seu argumento.
No especial de Halloween da 29ª temporada, que foi ao ar em 2017, Homer compra pela internet, sem querer, uma estátua de Pazuzu, que acaba possuindo Maggie.
A história é uma sátira de "O Exorcista", mas quem criou o vídeo viral de 2025 achou que a cena evidenciaria a vocação diabólica de Pazuzu e seu potencial de ser confundido com um brinquedo - pelo menos por pessoas astutas como Homer Simpson.
A mensagem pegou. Outros vídeos apareceram nas redes, com pessoas cheias de medo e raiva ateando fogo e destruindo seus bonecos.
Não existe nenhuma evidência de que o criador do Labubu, Kasing Lung, tenha se inspirado em Pazuzu ou em qualquer elemento das mitologias da Mesopotâmia. Muito menos de que o monstrinho tenha alguma força maligna.
Até aí, tudo bem. Cada geração tem as suas lendas urbanas envolvendo brinquedos ou outros produtos populares entre crianças e adolescentes.
Chucky — ele mesmo, o boneco assassino — foi inspirado em um boneco de vodu que teria assombrado uma família americana no século 19. O sucesso de Hello Kitty, um dos símbolos máximos do design japonês, estaria vinculado a um pacto de sua criadora com o demônio, nos anos 1970.
"O Exorcista" também deixou famoso o Ouija, que foi inspirado em jogos espiritualistas do século 19 (a mesma fonte da nossa brincadeira do copo). No Brasil da década de 1980, bonecos do Fofão sussurrariam mensagens sinistras a seus donos, o que levou muitas mães a queimarem o brinquedo, segundo Luiz André Alzer e Mariana Claudino no "Almanaque Anos 80".
Isso sem falar da Xuxa. Poucos naquela época tinham coragem de colocar o terceiro disco dela ao contrário e escutar as mensagens demoníacas ocultas na letra de "Ilariê". Calafrios.
A internet, em vez de esclarecer, só atiçou mais teorias do tipo. Nos anos 2000, bonecos de Elmo, da "Vila Sésamo", fariam declarações assassinas quando tinham as pilhas trocadas.
Só que o mais curioso disso tudo é que esse boato, mais uma vez, destacou apenas as feições do mal de Pazuzu. Só que essa divindade era mais complexa.
Amuleto e proteção
Diversas cabeças de Pazuzu encontradas em escavações têm buracos no topo. É um indicativo de que as pessoas os usavam pendurados em colares ou como broches.
Os arqueólogos descobriram muitos desses artefatos em sepulturas. Quer dizer, Pazuzu não era apenas uma entidade maligna, mas oferecia também alguma proteção.
Textos ritualísticos mostram que mulheres grávidas podiam usar amuletos de Pazuzu a fim de protegê-las contra abortos espontâneos. Amuletos maiores sugerem que não serviam para ser usados no corpo, mas pendurados nas paredes.
Os pesquisadores encontraram um desses no chão de uma casa no sítio arqueológico de Dur-Katlimmu, no leste da Síria. Ora, ninguém teria algo puramente mau pendurado no pescoço ou na parede de casa, certo?
Então, o que especialistas em civilização assíria afirmam é que Pazuzu também tinha funções positivas. Podia ser visto como uma entidade benéfica, que protegia contra os ventos da pestilência.
Era uma espécie de "mal contra o mal". Representava uma força destrutiva, mas também um escudo contra outros demônios.
Os discursos tresloucados contra o Labubu são vazios em conteúdo e estúpidos na forma, mas sem querer eles podem ter alguma razão. Labubu e Pazuzu têm, sim, algumas semelhanças, mas não as diabólicas mencionadas.
Os assírios de Nimrud, há 2,7 mil anos, andavam por aí com amuletos de Pazuzu, assim como muitas pessoas hoje acham legal desfilar com Labubus presos a suas bolsas. "Ah, mas hoje é pura modinha, daqui a pouco essas pessoas aparecem com outra novidade, o bebê reborn comendo morango do amor envolto em pistache da vez", muitos diriam.
Pois não é que há usos religiosos do Labubu, para além do fashionismo? Em 2024, um festival taoísta em Singapura adotou os monstrinhos, devidamente em trajes de devotos, a fim de atrair um público mais jovem.
Na Tailândia, teve quem começou a acreditar que eles podem trazer boa sorte. Passaram a fazer tatuagens do bichinho com motivos sagrados e até a usá-los em amuletos budistas.
Podem até atrair boa sorte. Mas o problema é que também atraem os tais "homens performáticos", nome gringo para os esquerdomachos que curtem Labubu. É a velha roda do mal repelindo o mal girando mais uma vez.
