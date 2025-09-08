Labubu é demoníaco? O que há por trás da lenda urbana mais bizarra do ano

Pazuzu era uma entidade demoníaca, e foi essa característica que o introduziu na cultura pop, nos anos 1970. O espírito maligno que se apossa da menina no clássico "O Exorcista" se chama Pazuzu.

Mas em 2025 ano ele voltou a chamar a atenção, agora por uma questão muito mais esquisita. E se, em vez de uma criança em uma obra de ficção, esse demônio mesopotâmico tivesse possuído milhões de cópias do brinquedo mais falado do ano?

Pazuzu no Labubu?

Figura do Pazuzu Imagem: Reprodução

Até poucos meses atrás, pouca gente, relativamente, sabia o que era um Labubu. Mas o brinquedo virou febre do Ocidente desde que celebridades do quilate de Rihanna e David Beckham começaram a aparecer com esse monstrinho a tiracolo.

Antes delas, foram artistas de k-pop que, no ano passado, apresentaram o cacareco ao público do Oriente. Até 2022, ele era febre apenas dentro das fronteiras da China, o que já representa um sucesso absurdo.