Ilha transformou o Exército dos EUA em religião e um soldado em deus

Vanuatu é um país que, nos últimos anos, só aparece no noticiário como um alarme das mudanças climáticas. Pudera, com o aumento do nível dos oceanos, esse arquipélago na Melanésia pode ficar debaixo d'água.
Um país inteiro submerso deveria ser alarme suficiente para medidas políticas mais efetivas. Mas nem isso tem surtido efeito, então o governo apelou até para o Tribunal Internacional de Justiça.
A modernidade que deixou Vanuatu (e o resto do mundo) nessa situação é a mesma que motivou um culto pitoresco em uma de suas ilhas. Em Tanna, há quem aguarda, há anos, o retorno de John Frum, que trará prosperidade a seus seguidores.
John Frum é a personificação de um oficial americano da Segunda Guerra. O culto não é mero fruto do apelo dos Estados Unidos no conflito e sua influência no país. Não é que, nessa ilha, os fiéis agradecem seus "salvadores" com festividades e coisa e tal.
É mais profundo e complexo. É algo religioso e John Frum, uma espécie de divindade.
Que país é esse
Vanuatu é um arquipélago em formato de Y com 83 ilhas localizadas a leste da Austrália. O país fica no Círculo do Fogo, região que agrupa o maior número de vulcões do planeta.
Todas as ilhas, somadas, dão uma área de meros 12 mil quilômetros quadrados, o que equivale a duas vezes o Distrito Federal. Ainda assim, fala-se mais de 100 dialetos no país.
A presença humana data de pelo menos 3 mil anos atrás. O domínio europeu foi algo um tanto único: uma administração conjunta de duas potências arquirrivais, França e Reino Unido, a partir de 1887.
Chamado Novas Hébridas, o arquipélago — com seus feiticeiros tribais e guerreiros canibais — permaneceu distante dos centros europeus. Mas ainda assim ao alcance dos missionários cristãos.
Nos anos 1930, chefes locais da ilha de Tanna começaram a ter visões, facilitadas pelo consumo de kava (uma bebida ritualística feita da raiz da planta de mesmo nome), de um homem branco que falava a língua deles. Seu nome era John Frum, e ele os livraria dos oficiais coloniais e dos missionários.
Segundo uma das versões, John Frum disse aos chefes que parassem de seguir os costumes dos europeus e se livrassem de roupas e dinheiro, que tirassem as crianças de suas escolas ocidentais e parassem de ir à igreja. Eles deveriam retornar ao "kastom", ou seja, às tradições dos povos da Melanésia. Tinham que valorizar as danças ritualísticas, a kava, as pedras mágicas e outros costumes.
Em outra versão, John Frum era um nativo que se vestia ao estilo ocidental. A mensagem era semelhante: um novo tempo estava chegando, os europeus iriam embora, mas deixariam suas riquezas na ilha - e ele traria outras mais: casas, comida, roupas etc.
Em 1941, a palavra de Frum surtiu efeito de um jeito, até então, inédito. As pessoas de Tanna começaram a jogar dinheiro no mar e a sacrificar porcos para receber o salvador. Muitos abandonaram a Igreja e seguiram para o interior da ilha, a fim de participar dos rituais.
As autoridades, é lógico, não gostaram. Prenderam os líderes do movimento, o que não serviu para nada, porque pouco depois algo realmente chegou à ilha, mudando a vida de todos.
Esforço de guerra criou um novo país
A expansão do Império Japonês antes e durante a Segunda Guerra Mundial alarmou os Aliados. Em 1942, o Japão conquistou as Ilhas Salomão e Papua Nova Guiné, e era questão de tempo até que invadisse também a Austrália e a Nova Zelândia.
Para evitar o que seria uma derrota humilhante e avassaladora para o Ocidente, os Estados Unidos, na prática, tomaram para si as Novas Hébridas. No processo, fizeram muito mais do que apenas construir algumas bases militares. Os americanos ergueram uma infraestrutura completa nas duas ilhas principais, Éfate e Espírito Santo.
Se hoje a população do país é de 320 mil pessoas, imagine há 80 anos o que foi a chegada de centenas de milhares de estrangeiros. A pequena nação insular foi torcida, retorcida e virada de pernas para o ar até virar outra coisa, praticamente da noite para o dia.
Milhares de vanuatuenses serviram ao lado dos americanos, durante a Batalha de Guadalcanal, uma das principais da guerra. Então, é claro que esses eventos trouxeram um impacto monumental para aquelas pessoas.
Onde havia soldados americanos, havia quantidades pantagruélicas de muito daquilo que se consolidaria, após a guerra, como o estilo de vida americano. Quantidades aparentemente infinitas de Coca-Cola, chocolates, comida enlatada, cigarros e afins.
Tudo isso em ilhas onde muitas pessoas viviam em cabanas, cultivavam inhames e desconheciam o mundo exterior. Era um choque de civilizações, de eras distintas.
"A munificência dos americanos deslumbrou os homens de Tanna, assim como a visão de soldados de pele escura comendo a mesma comida, vestindo as mesmas roupas, vivendo em cabanas e tendas semelhantes e operando o mesmo equipamento de alta tecnologia que os soldados brancos", conta uma reportagem da revista dos Museus Smithsonian.
Era algo que os locais valorizavam muito, e que os europeus vinham ignorando. Segundo o "kastom", as pessoas devem comer juntas, mas os missionários cristãos sempre faziam as refeições separados dos ilhéus.
Assim, o culto de John Frum ganhou contornos americanos. As cores, as listras, as estrelas, a águia? Se antes essa entidade salvadora era um homem branco genérico, agora ela era um oficial das Forças Armadas dos EUA.
O fenômeno ganhou as características daquilo que antropólogos chamam de culto de carga. O encontro repentino e nada sutil - como um helicóptero Black Hawk pousando em um jardim japonês - entre povos isolados e o mundo exterior é a matéria-prima dos cultos de carga.
As pessoas não sabiam qual era a origem daqueles suprimentos infinitos, e nem tinham por que saber, já que viviam normalmente sem eles até então. Então podiam associar a repentina explosão de bens materiais, suprimentos, bugigangas e modernidades a algo que veio do plano espiritual.
Essa inesperada consequência da invasão americana não passou batido. Em 1943, um major desembarcou em Tanna com a missão de convencer os fiéis de que as Forças Armadas de seu país não tinham conexão com John Frum.
Ele falhou. Além do mais, a tosca (para não dizer inexistente) logística reversa militar em Vanuatu atiçou ainda mais a crença.
Terminada a guerra, os americanos ofereceram aos franceses toda aquela montanha de equipamentos e veículos por um preço que, eles julgavam, era simbólico: 6% do valor nominal. Se uma bota custasse US$ 100, o cabo Pierre poderia comprá-la por US$ 6. Só que os franceses esperavam pegar tudo de graça, então recusaram.
Os americanos, então, decidiram que ninguém deveria ficar com seu arsenal. Destruíram toneladas e toneladas de equipamentos, deixando um rastro de restos de jipes, caminhões, motores de aeronaves e quetais na costa de Espírito Santo.
Nas décadas seguintes, esse entulho de guerra acabou coberto por corais e areia. Mas mergulhadores ainda encontram pneus, tratores e até garrafas fechadas de refrigerante na praia, que ganhou um nome à altura: Million Dollar Point.
E depois da guerra, como ficou?
Os seguidores do culto em Tanna estavam convictos de que, muito em breve, John Frum se juntaria a eles. Chegaram até a construir uma simples pista de pouso no norte da ilha, na esperança de atrair os aviões americanos.
O fenômeno não foi isolado. Cultos de carga se espalharam pelo Pacífico Sul com o mesmo intuito, fazer com que marinheiros e soldados voltassem e trouxessem na bagagem seus artefatos da vida moderna, seus bilhetes dourados vindos de fantásticas fábricas.
Com bambu e cordas, as pessoas faziam torres de controle, píeres e antenas. Rezavam pela volta de navios e aviões carregados de jipes, mas também de máquinas de lavar roupa, rádios e guloseimas.
Uma ilha em Papua Nova Guiné entrou em contato com o governo americano e lhe ofereceu US$ 1.000. O motivo? Convidar Lyndon Johnson, veterano da guerra e presidente do país entre 1963 e 1969, para ser seu chefe supremo.
Mas o tempo passou e os cultos esfriaram. Na língua inglesa, por outro lado, o termo "cargo cult" ultrapassou as fronteiras da antropologia e virou uma metáfora para práticas, filosofias e estilos de vida ancorados no lamacento terreno da pseudociência ou para expressar ideias críticas ao consumismo e ao capitalismo.
Dada essa adoção simplificada do fenômeno, os antropólogos têm usado menos o termo nas últimas décadas. Isso porque, apesar de parecer uma ode primitiva às maravilhas do american way of life, John Frum não se trata disso.
Um dos líderes atuais do movimento contou à revista americana "Topic": "As estrelas e as listras não eram um símbolo dos Estados Unidos. A bandeira representava, em vez disso, a maneira como John protegia o 'kastom' e o 'kastom' protegia o povo de Tanna."
Ou seja, não se trata dos gringos. Mas deles mesmos.
Enquanto outras ilhas deixaram o culto no passado, o de Tanna seguiu. O número de devotos vem caindo, mas eles seguem na ativa, mesmo que sejam menos de mil hoje.
A cerimônia
Os seguidores celebram o Dia de John Frum em 15 de fevereiro. Na cerimônia, marcham com rifles de mentirinha, feitos de bambu com as pontas vermelhas, a fim de representar baionetas ensanguentadas. Ostentam as letras "USA" no peito e nas costas nus.
Fazem saudações à bandeira americana. Pedem o retorno de John Frum e que ele traga novos carregamentos de relógios, geladeiras, remédios, refrigerantes, televisões, carros?
John Frum nunca voltou, apesar de alguns americanos, veteranos da guerra, terem retornado à ilha. Ainda assim, o movimento resistiu ao longo dos anos, talvez por causa dessa mensagem que, a princípio, parece incoerente.
John Frum, essa entidade espiritual, vinda de uma outra existência, chega carregada de bens de consumo, e isso é uma forma de ajudá-los a retornar, ou a manter, seus costumes tradicionais. Um contrapeso ao papel das outras forças exteriores, os missionários e o governo colonial, que estariam destruindo a cultura local.
Quer dizer, as pessoas que estavam apresentando uma nova religião representavam uma força agressiva e terrena. Já aquelas que traziam muito consumismo e nada de fé acabaram inspirando uma força espiritualizada.
Mas os tempos coloniais não foram totalmente demonizados. Outro culto de carga em Tanna celebra um personagem bastante ligado, para dizer o mínimo, a essa época: o príncipe Philip, do Reino Unido.
Em 1974, ele acompanhou a esposa, a rainha Elizabeth 2ª, em uma visita oficial às Novas Hébridas, seis anos antes das ilhas conquistarem a independência e passarem a se chamar Vanuatu. A passagem pelas ilhas inspirou o culto - alguns diziam que ele era um irmão de John Frum.
