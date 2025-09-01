Ilha transformou o Exército dos EUA em religião e um soldado em deus

Todas as ilhas, somadas, dão uma área de meros 12 mil quilômetros quadrados, o que equivale a duas vezes o Distrito Federal. Ainda assim, fala-se mais de 100 dialetos no país.

A presença humana data de pelo menos 3 mil anos atrás. O domínio europeu foi algo um tanto único: uma administração conjunta de duas potências arquirrivais, França e Reino Unido, a partir de 1887.

Chamado Novas Hébridas, o arquipélago — com seus feiticeiros tribais e guerreiros canibais — permaneceu distante dos centros europeus. Mas ainda assim ao alcance dos missionários cristãos.

Nos anos 1930, chefes locais da ilha de Tanna começaram a ter visões, facilitadas pelo consumo de kava (uma bebida ritualística feita da raiz da planta de mesmo nome), de um homem branco que falava a língua deles. Seu nome era John Frum, e ele os livraria dos oficiais coloniais e dos missionários.

Segundo uma das versões, John Frum disse aos chefes que parassem de seguir os costumes dos europeus e se livrassem de roupas e dinheiro, que tirassem as crianças de suas escolas ocidentais e parassem de ir à igreja. Eles deveriam retornar ao "kastom", ou seja, às tradições dos povos da Melanésia. Tinham que valorizar as danças ritualísticas, a kava, as pedras mágicas e outros costumes.

Em outra versão, John Frum era um nativo que se vestia ao estilo ocidental. A mensagem era semelhante: um novo tempo estava chegando, os europeus iriam embora, mas deixariam suas riquezas na ilha - e ele traria outras mais: casas, comida, roupas etc.