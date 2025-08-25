2025 em guerra: até templo budista vira campo de batalha de países rivais

A corte em Haia decidiu, em 1962, que o local pertencia ao Camboja. A Tailândia deveria desocupar a área e devolver quaisquer artefatos e esculturas que tivesse removido do templo.

Bangcoc não recebeu bem a notícia. Protestos tomaram a capital tailandesa, porém o governo eventualmente aceitou a derrota.

Mas saiu deixando claro sua insatisfação. As tropas, em vez de retirarem a bandeira da Tailândia, arrancaram o mastro e reinstalaram todo o conjunto, com a bandeira ainda hasteada, em um morro ali perto, já do outro lado da fronteira.

É como aquele baderneiro que é expulso de um restaurante e faz questão de deixar o local pelas próprias pernas (e não arrastado pelos seguranças). Aí então, logo na saída, ele apronta mais uma, chuta a porta ou quebra um copo.

Em 1963, em uma cerimônia liderada pelo próprio rei Norodom Sihanouk, que fez oferendas aos monges budistas locais, o Camboja retomou, oficialmente, Preah Vihear. Cerca de mil pessoas encararam a árdua subida para participar do evento.