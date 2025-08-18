Megaporto ameaça Mausoléu de Cleópatra - mas não daquela que você pensou

Esses mil anos de história juntaram influências fenícias, romanas, paleocristãs e bizantinas, e por isso a Unesco a incluiu em sua lista de patrimônios culturais. "Algumas ruínas são decoradas com mosaicos de alta qualidade, ilustrando cenas da vida cotidiana, ou padrões geométricos", descreve a instituição.

O mais impressionante, do pouco que sobrou, é o Mausoléu Real. "Circular, monumental, o edifício funerário associa a tradição arquitetônica local do tipo basina [tumbas circulares características de partes do norte da África] a um estilo de cobertura truncada escalonada, resultado de diferentes contribuições, especialmente helenísticas e faraônicas", descreve a Unesco.

O mausoléu foi construído por volta de 3 a.C., durante o reinado de Juba 2º, que governava a Mauritânia junto de sua esposa, Cleópatra Selene. Era um casal de respeito no mundo romano e na África.

Juba 2º era um príncipe da Numídia, reino vizinho que fora conquistado pelos romanos. Ainda menino, foi levado para a capital por Júlio César, onde aprendeu latim e grego, escreveu diversos livros e se tornou um dos mais instruídos cidadãos romanos. Em 30 a.C., o imperador Augusto fez dele rei da Numídia e, mais tarde, da Mauritânia.

Cleópatra Selene também viu os pais derrotados e acabou sendo levada a Roma. Filha de um dos casais mais famosos de todos os tempos, Cleópatra e Marco Antônio, ela virou uma espécie de "nepo baby" trágica e involuntária.

Criada no coração do poder, na casa de Otávia, irmã do imperador, ela se casou com Juba 2º e comandou a Mauritânia ao lado dele. Cleópatra investiu em grandes projetos arquitetônicos e ficou no trono por cerca de 20 anos, até morrer, em cerca de 5 a.C.