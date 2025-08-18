Megaporto ameaça Mausoléu de Cleópatra - mas não daquela que você pensou
36º34'N, 2º33'L
Mausoléu Real da Mauritânia
Sidi Rached, Tipasa, Argélia
A tumba de Cleópatra continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Caso um dia seja encontrada, mesmo que não tenha nem uma fração das riquezas das sepulturas de outros soberanos egípcios, ela tem o potencial de transformar o turismo do país - e do mundo.
Por ora, essa realidade não está ao alcance. Mas o Mausoléu de Cleópatra existe, sim, e é conhecido há muitos séculos.
Tudo bem, não é da Cleópatra famosa. Mas também não é de uma xará qualquer.
Estou falando de sua filha homônima, Cleópatra Selene 2ª. Rainha da antiga Mauritânia, ela viveu há pouco mais de 2 mil anos.
O mausoléu é uma construção de pedra grandiosa. Tem 30 metros de altura, cerca de dez a menos do que quando foi erigido - as intempéries do tempo ao longo de dois milênios deterioraram o topo da estrutura.
Mas ela segue aí, firme. Patrimônio da Unesco, já superou diversas ameaças. Porém, as que vêm se impondo diante dela nos últimos anos são mais perigosas.
A tumba da Cleópatra mãe está, possivelmente, há vários séculos desviando dos tentáculos da modernidade. Já a da Cleópatra filha não teve descanso eterno algum.
A outra Cleópatra
Na Antiguidade, a Mauritânia era uma região do norte da África que corresponde, mais ou menos, à costa da atual Argélia e ao norte do Marrocos. Ou seja, não confunda com a moderna Mauritânia, país que fica no noroeste do continente e cujo nome é uma referência a esse velho reino. É perto, mas não é a mesma coisa.
A partir do século 6º a.C., a cidade de Tipasa se desenvolveu como um importante porto no Mediterrâneo e um entreposto comercial estratégico para Cartago, a grande potência da época. Ao mesmo tempo que olhava para o mar, a cidade tinha muita influência do interior, com tradições mantidas pelos povos berberes desde tempos pré-históricos.
Em 146 a.C., a República Romana derrotou Cartago nas Guerras Púnicas. Pouco depois, os reis da Mauritânia se tornaram vassalos de Roma. Duzentos anos mais tarde, todo o Mediterrâneo fazia parte (Cartago e Tipasa incluídas), oficialmente, do agora Império Romano.
Tipasa passou a integrar a província da Mauritânia Cesariense. Nos séculos seguintes, ela ganhou edifícios romanos, evidentemente, mas também cristãos. Invadida pelos vândalos em 430 e reconquistada pelos bizantinos em 531, ela entrou em declínio no mesmo século.
Esses mil anos de história juntaram influências fenícias, romanas, paleocristãs e bizantinas, e por isso a Unesco a incluiu em sua lista de patrimônios culturais. "Algumas ruínas são decoradas com mosaicos de alta qualidade, ilustrando cenas da vida cotidiana, ou padrões geométricos", descreve a instituição.
O mais impressionante, do pouco que sobrou, é o Mausoléu Real. "Circular, monumental, o edifício funerário associa a tradição arquitetônica local do tipo basina [tumbas circulares características de partes do norte da África] a um estilo de cobertura truncada escalonada, resultado de diferentes contribuições, especialmente helenísticas e faraônicas", descreve a Unesco.
O mausoléu foi construído por volta de 3 a.C., durante o reinado de Juba 2º, que governava a Mauritânia junto de sua esposa, Cleópatra Selene. Era um casal de respeito no mundo romano e na África.
Juba 2º era um príncipe da Numídia, reino vizinho que fora conquistado pelos romanos. Ainda menino, foi levado para a capital por Júlio César, onde aprendeu latim e grego, escreveu diversos livros e se tornou um dos mais instruídos cidadãos romanos. Em 30 a.C., o imperador Augusto fez dele rei da Numídia e, mais tarde, da Mauritânia.
Cleópatra Selene também viu os pais derrotados e acabou sendo levada a Roma. Filha de um dos casais mais famosos de todos os tempos, Cleópatra e Marco Antônio, ela virou uma espécie de "nepo baby" trágica e involuntária.
Criada no coração do poder, na casa de Otávia, irmã do imperador, ela se casou com Juba 2º e comandou a Mauritânia ao lado dele. Cleópatra investiu em grandes projetos arquitetônicos e ficou no trono por cerca de 20 anos, até morrer, em cerca de 5 a.C.
Abandono e ameaça
Nos últimos 1.500 anos, Tipasa foi se reduzindo a ruínas, enquanto o mausoléu resistia, como podia, a uma miríade de ameaças. Em uma delas, o edifício contou com uma defesa inesperada e invertebrada.
Em 1555, quando a Mauritânia estava sob domínio dos otomanos, o paxá de Argel, Salah Rais, que governava a região, ordenou a demolição do mausoléu, a fim de saquear os tesouros que porventura ainda estivessem ali. Os corpos de Juba 2º e Cleópatra Selene jamais foram encontrados, o que sugere que o local já havia sido vandalizado no passado.
Porém, os soldados do paxá, assim que levantaram as pedras, tiveram pela frente um enxame de vespas assassinas. Os homens caíram mortos, e ninguém mais se meteu com o mausoléu, pelo menos por alguns séculos.
O explorador britânico Lambert Playfair escreveu um livro em 1877 sobre suas viagens entre Argel e Túnis, na Tunísia. Segundo ele, o mausoléu tem uma localização especial:
"Destinado a ser visto de perto e de longe, ainda está totalmente escondido da vista em Cherchel pelo Monte Chenoua, presumindo-se que o rei não gostaria de ter o tempo todo, à vista de sua residência, o túmulo que ele havia mandado construir para si."
Cherchel, no caso, é a cidade argelina que brotou das ruínas de Cesareia, antiga capital da Mauritânia nos tempos de Cleópatra Selene. Ou seja, o mausoléu sempre esteve próximo de regiões povoadas e estradas. Para Playfair, não fosse sua sólida estrutura, o edifício já teria virado pó há muito tempo, dado o assédio de caçadores de tesouros.
No século 19, a Argélia fazia parte do Império Francês, que cometeu um versátil leque de abusos no território até o país conquistar a independência, nos anos 1960. Entre eles, estava usar o mausoléu como exercício de tiro ao alvo para os navios estacionados na costa.
Em tempos mais recentes, a situação não melhorou. Pelo contrário. Urbanização crescente, esgoto a céu aberto e vandalismo aumentaram a pressão sobre as ruínas de Tipasa, que, entre 2002 e 2006, integrou a famigerada lista de patrimônios ameaçados da Unesco.
Um plano minucioso de restauro e preservação apresentado pelo Ministério da Cultura da Argélia conseguiu livrar o sítio arqueológico. Mas as ameaças continuaram pelos anos seguintes.
Um dos maiores portos do Mediterrâneo
Em 2015, Abdelaziz Bouteflika, presidente da Argélia de 1999 até ser deposto, 20 anos depois, anunciou o plano para a construção de um porto de águas profundas em El Hamdania, na província de Tipasa. Bancado com investimentos chineses, ele seria um dos maiores portos do Mediterrâneo.
Os portos da Argélia não estão aptos para receber grandes navios, com calado (a profundidade da parte que fica submersa nas embarcações) superior a 12 metros. El Hamdania seria uma oportunidade para turbinar o comércio marítimo do país.
Mas havia uma porção de "poréns". O custo estimado da obra disparou, chegando a US$ 5,3 bilhões. Os chineses seriam donos de 49% do porto. A Unesco e outros órgãos apontaram a ameaça que ela representava para as ruínas milenares de Tipasa, inclusive o Mausoléu de Cleópatra.
Em junho deste ano, o governo argelino cancelou a construção, pelo menos até segunda ordem. O principal motivo alegado foi técnico e financeiro. Segundo uma reportagem do site "The Arab Weekly", a razão principal, na verdade, é a relação Argélia-França, que está muito desgastada nos últimos tempos.
O governo preferiu arriscar a parceria econômica com a China e apaziguar o clima com Paris, dando preferência a empresas francesas, que poderão fazer obras de modernização em portos já existentes no país. Isso sairia mais barato do que fazer um megaporto do zero.
Salvar o patrimônio histórico do país não entrou na argumentação, pelo visto. Mas tudo bem. Se alguma potência estrangeira decidir pôr abaixo o mausoléu, talvez precise lidar ainda com as vespas.
