Terra à vista!

Reportagem

Tem check-in, mas não tem check-out: os 'hotéis da morte' na Índia

Felipe van Deursen
Colunista de Nossa
Imagem
Imagem: Niharika KULKARNI / AFP

25º18'N, 83º00'L
Mukti Bhawan
Varanasi, Uttar Pradesh, Índia

Em 2020 e 2021, não faltaram imagens que demonstravam a banalização da morte que cobriu o mundo durante a pandemia. Corpos abandonados nas ruas de Guayaquil, valas coletivas em Manaus e parques transformados em crematórios em Délhi escancaravam o colapso de sistemas de saúde e o descaso de governos.

Mas, no caso da Índia, cremar os corpos não foi visto como algo polêmico. Afinal, o hinduísmo, predominante no país, prioriza a cremação. O choque estava no volume de cadáveres, não no destino dado a eles.

Na cidade mais sagrada do hinduísmo, a cremação faz parte do dia a dia. Em Varanasi, a morte é algo iluminado.

Para os fiéis, ser cremado e ter as cinzas jogadas no Rio Ganges, que atravessa Varanasi, pode ajudar a romper o ciclo de reencarnações e a atingir o moksha, a libertação. Por isso, as piras crematórias se espalham na paisagem.

Morrer na própria cidade facilitaria o processo. A partir disso, surgiram estabelecimentos onde as pessoas se instalam para passar seus últimos dias.

O Mukti Bhawan é um deles. Não é um residencial para idosos, porque as pessoas não moram lá. A hospedagem dura em média duas semanas. Por isso, o local está mais para um tipo de hotel da morte.

Que lugar é esse

Holi em Varanasi
Holi em Varanasi Imagem: Niharika KULKARNI / AFP
O Mukti Bhawan é um prédio simples, de dois andares, construído no início do século 20. O regimento da casa permite apenas hóspedes mais velhos, capazes de subir os degraus por conta própria.

Os quartos têm cama, uma pequena janela e uma cadeira. Sem televisão, frigobar nem serviço de quarto. A pouca decoração que existe se limita a imagens de divindades e escrituras hindus.

Alguns hóspedes são pacientes terminais. Outros apenas sentem que sua hora chegou. Turistas, evidentemente, não são aceitos.

Mulher é cuidada em um dos hotéis da morte de Varanasi, na Índia
Mulher é cuidada em um dos hotéis da morte de Varanasi, na Índia Imagem: Niharika KULKARNI / AFP

Durante a hospedagem, o local oferece refeições simples e vegetarianas. (Aliás, associar os indianos ao vegetarianismo não é chover no molhado, porque a história que diz que na Índia não se come carne é um mito simplório.)

Nesses dias finais, a pessoa pode mergulhar na atmosfera meditativa do local e se preparar para deixar este mundo. As famílias muitas vezes acompanham o processo.

O fenômeno não é novo. Christopher Justice, especialista em envelhecimento, em um livro sobre a peregrinação para Varanasi, diz que nos anos 1970 pesquisadores documentaram alguns estabelecimentos do tipo, dedicados à chamada boa morte, algo que seria tão importante quanto a boa vida.

Em outro desses hotéis, os hóspedes têm à disposição café da manhã, chá da tarde, médicos e enfermeiros, segundo uma reportagem do canal de notícias indiano News 18. Tudo sem custo: o local se sustenta graças a doações.

O rei da cremação

Manikarnika Ghat
Manikarnika Ghat Imagem: Niharika KULKARNI / AFP

Na cidade da morte sagrada, existe alguém com um cargo único, o "rei da cremação". A mesma família toca a função há gerações, mas o prestígio (ou a falta dele) revela a complexidade da sociedade indiana.

O jovem Om Chaudhary, 20 anos, ocupa o cargo desde a morte do pai. Ele e sua família fazem parte da comunidade doma, subgrupo da casta dalit, a dos intocáveis. Isso porque o trabalho tradicionalmente associado aos doma, o manejo e cremação de cadáveres, é considerado algo impuro na tradição hindu, apesar do valor dado ao ritual.

Chaudhary é responsável por manter a principal pira acesa, o tempo todo, todos os dias do ano, no Manikarnika Ghat, o maior centro de cremação de Varanasi.

Existem mais de 80 ghats na cidade. São escadarias que levam até a margem do Ganges e servem para banhos e cerimônias ritualísticos. Alguns, como Manikarnika, são usados apenas para cremação.

Quem o visita sente os olhos arderem pela fuligem acumulada na queima ininterrupta. Manikarnika tem capacidade para receber até 150 cadáveres por dia, segundo uma reportagem da agência Kyodo News.

Manikarnika Ghat
Manikarnika Ghat Imagem: Niharika KULKARNI / AFP

O custo começa em 3 mil rúpias (equivalente a cerca de R$ 190), mas pode ser mais de dez vezes mais caro. Tudo depende da qualidade da madeira usada e da sofisticação da decoração.

Nas procissões, famílias enlutadas entoam orações fúnebres enquanto carregam o corpo do ente querido em macas de bambu envoltas em tecidos laranjas, vermelhos ou de outras cores vibrantes. O tamanho da cerimônia pode variar bastante, mas o pagamento do rei da cremação é sempre o mesmo: oficialmente, 500 rúpias (cerca de R$ 30) por funeral.

Manikarnika Ghat
Manikarnika Ghat Imagem: Niharika KULKARNI / AFP

A discriminação histórica sofrida pelos doma fez com que muitas pessoas até evitassem estar no mesmo ambiente que eles. A família de Chaudhary já passou fome no passado.

Isso não impediu que seu pai, postumamente, fosse reconhecido pelos serviços prestados à sociedade. Recebeu até uma das mais altas comendas destinadas a um civil.

Na função desde os 15 anos, Chaudhary deve ter um longo mandato como rei da cremação. Na capital sagrada da morte, a vida parece ter um novo significado.

***

Se você gosta dos temas e textos que trago aqui no Terra à Vista, assine minha newsletter, com assuntos históricos de um jeito leve e surpreendente. Nos vemos lá! https://felipevandeursen.substack.com/

Índice de posts da coluna Terra à Vista:

