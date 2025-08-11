Tem check-in, mas não tem check-out: os 'hotéis da morte' na Índia
Em 2020 e 2021, não faltaram imagens que demonstravam a banalização da morte que cobriu o mundo durante a pandemia. Corpos abandonados nas ruas de Guayaquil, valas coletivas em Manaus e parques transformados em crematórios em Délhi escancaravam o colapso de sistemas de saúde e o descaso de governos.
Mas, no caso da Índia, cremar os corpos não foi visto como algo polêmico. Afinal, o hinduísmo, predominante no país, prioriza a cremação. O choque estava no volume de cadáveres, não no destino dado a eles.
Na cidade mais sagrada do hinduísmo, a cremação faz parte do dia a dia. Em Varanasi, a morte é algo iluminado.
Para os fiéis, ser cremado e ter as cinzas jogadas no Rio Ganges, que atravessa Varanasi, pode ajudar a romper o ciclo de reencarnações e a atingir o moksha, a libertação. Por isso, as piras crematórias se espalham na paisagem.
Morrer na própria cidade facilitaria o processo. A partir disso, surgiram estabelecimentos onde as pessoas se instalam para passar seus últimos dias.
O Mukti Bhawan é um deles. Não é um residencial para idosos, porque as pessoas não moram lá. A hospedagem dura em média duas semanas. Por isso, o local está mais para um tipo de hotel da morte.
Que lugar é esse
O Mukti Bhawan é um prédio simples, de dois andares, construído no início do século 20. O regimento da casa permite apenas hóspedes mais velhos, capazes de subir os degraus por conta própria.
Os quartos têm cama, uma pequena janela e uma cadeira. Sem televisão, frigobar nem serviço de quarto. A pouca decoração que existe se limita a imagens de divindades e escrituras hindus.
Alguns hóspedes são pacientes terminais. Outros apenas sentem que sua hora chegou. Turistas, evidentemente, não são aceitos.
Durante a hospedagem, o local oferece refeições simples e vegetarianas. (Aliás, associar os indianos ao vegetarianismo não é chover no molhado, porque a história que diz que na Índia não se come carne é um mito simplório.)
Nesses dias finais, a pessoa pode mergulhar na atmosfera meditativa do local e se preparar para deixar este mundo. As famílias muitas vezes acompanham o processo.
O fenômeno não é novo. Christopher Justice, especialista em envelhecimento, em um livro sobre a peregrinação para Varanasi, diz que nos anos 1970 pesquisadores documentaram alguns estabelecimentos do tipo, dedicados à chamada boa morte, algo que seria tão importante quanto a boa vida.
Em outro desses hotéis, os hóspedes têm à disposição café da manhã, chá da tarde, médicos e enfermeiros, segundo uma reportagem do canal de notícias indiano News 18. Tudo sem custo: o local se sustenta graças a doações.
O rei da cremação
Na cidade da morte sagrada, existe alguém com um cargo único, o "rei da cremação". A mesma família toca a função há gerações, mas o prestígio (ou a falta dele) revela a complexidade da sociedade indiana.
O jovem Om Chaudhary, 20 anos, ocupa o cargo desde a morte do pai. Ele e sua família fazem parte da comunidade doma, subgrupo da casta dalit, a dos intocáveis. Isso porque o trabalho tradicionalmente associado aos doma, o manejo e cremação de cadáveres, é considerado algo impuro na tradição hindu, apesar do valor dado ao ritual.
Chaudhary é responsável por manter a principal pira acesa, o tempo todo, todos os dias do ano, no Manikarnika Ghat, o maior centro de cremação de Varanasi.
Existem mais de 80 ghats na cidade. São escadarias que levam até a margem do Ganges e servem para banhos e cerimônias ritualísticos. Alguns, como Manikarnika, são usados apenas para cremação.
Quem o visita sente os olhos arderem pela fuligem acumulada na queima ininterrupta. Manikarnika tem capacidade para receber até 150 cadáveres por dia, segundo uma reportagem da agência Kyodo News.
O custo começa em 3 mil rúpias (equivalente a cerca de R$ 190), mas pode ser mais de dez vezes mais caro. Tudo depende da qualidade da madeira usada e da sofisticação da decoração.
Nas procissões, famílias enlutadas entoam orações fúnebres enquanto carregam o corpo do ente querido em macas de bambu envoltas em tecidos laranjas, vermelhos ou de outras cores vibrantes. O tamanho da cerimônia pode variar bastante, mas o pagamento do rei da cremação é sempre o mesmo: oficialmente, 500 rúpias (cerca de R$ 30) por funeral.
A discriminação histórica sofrida pelos doma fez com que muitas pessoas até evitassem estar no mesmo ambiente que eles. A família de Chaudhary já passou fome no passado.
Isso não impediu que seu pai, postumamente, fosse reconhecido pelos serviços prestados à sociedade. Recebeu até uma das mais altas comendas destinadas a um civil.
Na função desde os 15 anos, Chaudhary deve ter um longo mandato como rei da cremação. Na capital sagrada da morte, a vida parece ter um novo significado.
