Tem check-in, mas não tem check-out: os 'hotéis da morte' na Índia

Na cidade mais sagrada do hinduísmo, a cremação faz parte do dia a dia. Em Varanasi, a morte é algo iluminado.

Para os fiéis, ser cremado e ter as cinzas jogadas no Rio Ganges, que atravessa Varanasi, pode ajudar a romper o ciclo de reencarnações e a atingir o moksha, a libertação. Por isso, as piras crematórias se espalham na paisagem.

Morrer na própria cidade facilitaria o processo. A partir disso, surgiram estabelecimentos onde as pessoas se instalam para passar seus últimos dias.

O Mukti Bhawan é um deles. Não é um residencial para idosos, porque as pessoas não moram lá. A hospedagem dura em média duas semanas. Por isso, o local está mais para um tipo de hotel da morte.

Que lugar é esse