A maioria dessas placas fica em locais remotos, mas acessíveis. Afinal, é preciso haver um equilíbrio entre lugares que resistam ao tempo e à especulação imobiliária, que contem com o apoio ou pelo menos a aceitação da comunidade local e que, o mais importante, instiguem o público a caçar essas histórias.

É o caso do marco de Culev Larsze. Fica em uma trilha, 53 quilômetros ao sul de Punta Arenas, cidade no extremo sul chileno, no Estreito de Magalhães.

"Se você se deparar com um marcador de Kcymaerxthaere sem contexto, provavelmente o ignorará sem pensar duas vezes", escreveu Laura Kiniry, uma jornalista da BBC que acompanha há anos a saga. "Mas, para aqueles familiarizados com o universo paralelo de Demetrios, cada visita é como coletar uma peça de quebra-cabeça - um que literalmente se estende ao redor do globo."

É uma ousada empreitada, uma caça ao tesouro com pretensões literárias, num nível de nerdismo e espírito exploratório para bem poucos. Se você nunca ouviu falar de Kcy, Kiniry reconhece, é mais que normal.

Mas é curioso notar que o mote da obra de Demetrios às vezes funciona sem querer, me parece. Aconteceu este ano.

A placa de Culev Larsze, que se chama "Sin Palabras", encontrou, involuntariamente, uma dessas conexões com a nossa realidade (ou "mundo linear", como chama o autor) por meio de um estudo realizado ali perto. No local trágico da heroína sem palavras, arqueólogos querem resgatar a voz dos yámanas, antigo povo indígena da Terra do Fogo.