Quer ver os mortos no necrotério? A atração mais popular da Paris de 1900

Como um depósito de corpos sem nome, ele era o exemplo mais extremo que a experiência na cidade grande podia oferecer: viver e morrer no anonimato. "Outras cidades europeias tinham necrotérios, mas só em Paris os cadáveres eram expostos em uma vitrine em frente ao público, sete dias por semana, no nascer ao pôr do sol."

Tamanha curiosidade mórbida não passou despercebida. A imprensa sensacionalista da época alimentava esse desejo do público com histórias cabeludas de mortes misteriosas. Os jornais serviam quase como guias para os leitores terem um pouco mais de contexto e informação a respeito dos cadáveres em exibição.

Leia sobre o crime, escandalize-se com as ilustrações realistas, dirija-se à Île de la Cité, veja com seus próprios olhos o que aconteceu - e depois acompanhe o desdobramento dos fatos. Era uma espécie de experiência multimídia oitocentista, com uma imersão que talvez só os fãs mais sanguinolentos das séries e podcasts contemporâneos de crimes reais tivessem estômago para encarar.

Mas, de acordo com as descrições dos próprios jornais, esse público não era o equivalente aos filmadores amadores de tragédias que compartilham atrocidades num piscar de olhos no Whatsapp. Eram cidadãos preocupados, movidos pela empatia, que queriam ajudar a identificar aquelas pessoas e a localizar suas famílias.

Histórias de mulheres jovens mortas em situações misteriosas eram as que mais mobilizavam. Havia a ideia arraigada na sociedade de que moças deveriam estar em ambientes domésticos. O fato de seus corpos estarem ali, expostos e sem identificação, era um choque para a ordem das coisas.

À medida que surgiam novas tecnologias, o fator entretenimento aumentava. A refrigeração estendia o tempo de exposição dos cadáveres. Máscaras de cera camuflavam os efeitos da decomposição.