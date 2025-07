Beberrão, fumante e brigador: o urso herói que peitou nazistas na 2ª Guerra

O urso reconhecia alguns deles, segundo relatos, e ainda entendia palavras em polonês. Tamanha fidelidade rendeu uma porção de homenagens após sua morte, em 1963.

A estátua no Parque Jordan, inaugurada nos 70 anos da Batalha de Monte Cassino, foi uma delas. Wojtek também virou estátua em outras cidades da Polônia, além de Inglaterra, Escócia e Itália.

Ele inspirou placas comemorativas, nomes de ruas, peça de teatro. Em 2024, o curta de animação "A Bear Named Wojtek" foi indicado ao Oscar. Desde 2009, um fundo de caridade celebra o legado do urso e a amizade polaco-escocesa. Hoje, dentre os vários bustos e monumentos no Parque Jordan, homenageando humanos poloneses como Chopin, Copérnico e João Paulo 2º (além do próprio general Anders), o do urso que nasceu no Irã e virou herói na Polônia é um dos mais populares.

***

