Lembra do Akon? Cantor quis construir uma Wakanda real e deu tudo errado

Infelizmente, só um rascunho de canteiro de obras virou realidade. Em 2021, Akon anunciou uma nova cidade, em Uganda, enquanto os problemas no Senegal começavam a vir à tona.

Naquele ano, o executivo da música Devyne Stephens, ex-parceiro de Akon, entrou com um processo de US$ 4 milhões contra o artista, alegando que ele o devia por um acordo firmado em 2018. Segundo uma reportagem do "Guardian", o advogado de Stephens argumentou que Akon City e a akoin tinham todas as marcas características de um esquema de pirâmide.

Akon negou as alegações, mas em 2022 pagou US$ 880 mil como parte do acordo. Os problemas no Senegal, em todo caso, continuaram rolando.

O projeto tinha o aval da Sociedade para o Desenvolvimento e Promoção da Costa e das Zonas Turísticas (Sapco, na sigla em francês), que deu um ultimato ao cantor. Se Akon City não andasse até 2023, ela encerraria o contrato.

O enrosco também envolvia a própria Sapco e o governo senegalês. As terras reservadas para o empreendimento haviam sido cedidas em 2009 para o desenvolvimento turístico da região, marcada por praias de águas claras e picos de surfe.

Mas, passados mais de dez anos, muitos antigos donos, desapropriados pelo governo, não receberam a compensação financeira acordada, de acordo com a imprensa local. "Meu problema não é com Akon, mas com a Sapco", declarou um deles ao "Guardian".