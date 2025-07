Represa mais alta do mundo pode causar tragédia diabolicamente apocalíptica

Nenhuma barragem feita por humanos chega perto. A mais alta do planeta, a Jinping-I, na China, tem 305 metros de altura. No Brasil, a campeã no quesito é a Irapé, no Rio Jequitinhonha, Minas Gerais, com 208 metros.

O recorde e o nascimento de uma nova e bela paisagem vieram com o preço da tragédia. O deslizamento de terra enterrou a vila de Usoi e o lago submergiu uma outra, Sarez. Cerca de 300 pessoas morreram no episódio. Dois sobreviventes teriam descrito que, dias depois, quando a poeira enfim baixou, só então eles constataram que, no lugar onde ficava Usoi, brotou uma montanha.

Das vilas, restaram apenas os nomes, usados para batizar os novos locais que brotaram da calamidade. Usoi virou a barragem e Sarez, o lago.

Desde então, Sarez é um potencial desastre. A ruptura da represa pode provocar uma tragédia diabolicamente maior do que aquela que a criou, mais de 100 anos atrás.

O local é uma bomba-relógio de dimensões apocalípticas. E não é que faltaram recados ao longo das décadas.

Em 1968, segundo o jornal online "The Times of Central Asia", um deslizamento de terra sobre o lago provocou ondas de dois metros de altura, por exemplo. Em 1997, um estudo concluiu que Usoi é instável, e que um terremoto poderoso poderia destruí-la. Com o derretimento de geleiras no entorno, o nível da água vem subindo cerca de 20 centímetros por ano, aumentando a pressão sobre a barragem.