Devastado por terremoto em 1962, Irã teve ajuda de um país amigo: Israel

O fim

Em 1978, corrupção, crise econômica e reformas pró-Ocidente minaram a popularidade do xá. No ano seguinte, a crise se agigantou e a oposição se uniu em torno do aiatolá Ruhollah Khomeini.

Reza Pahlevi fugiu do país. Khomeini, que vivia no exílio, retornou, assumiu o governo e virou líder supremo do Irã. Com a Revolução Islâmica, que deu uma guinada repressiva no país, a hostilidade passou a guiar a relação com diversas nações árabes, além dos EUA - e de Israel.

Safi Asfia, o líder do programa de desenvolvimento durante o regime do xá, foi preso. Segundo relatos, ele passou cinco anos de xadrez estudando italiano, biologia molecular e ciência da computação, dando aulas de francês e consertando relógios e aparelhos eletrônicos.

Asfia morreu em Teerã, em 2008. Pouco depois, em 2009, o Movimento Verde tomou as ruas, revoltado com uma eleição tida como fraudulenta. O Twitter, na época uma rede social que não havia sido tragada pela extrema direita, foi um importante catalisador da rebelião.

Eliav, chefe da missão da Tahal, entrou para a política e passou décadas promovendo a paz com os palestinos. Nos anos 1970, renunciou ao cargo de secretário-geral do Partido Trabalhista após a legenda recusar reconhecer a existência do povo palestino.