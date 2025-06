'Campo de batalha da Europa', cidade se diverte com regata de banheiras

Cerca de 25 mil pessoas acompanham a folia, que acontece em agosto, auge do verão belga. Existem competições do tipo mais antigas, como a de Nanaimo, no Canadá, mas a de Dinant, que surgiu em 1982, não envolve motores.

Tudo começou quando, 43 anos atrás, um chef de cozinha local encontrou 40 banheiras abandonadas em uma cidade próxima. Inspirado por uma história que escutou no rádio, que falava de um francês que desceu um rio a bordo de uma banheira, ele resolveu inventar uma competição.

O sujeito vendeu as banheiras em um mercado e espalhou a ideia. No dia 15 de agosto daquele ano, elas estavam no rio, para a primeira edição da Régate de Baignoires.

Regata de banheiras no Rio Meuse, em Dinant (Bélgica) Imagem: Xinhua/Zheng Huansong

Desde então, essa corrida maluca aquática acontece no mesmo dia, reunindo cerca de 50 embarcações. Não há limite para o tamanho das tripulações: uma delas tinha 129 participantes.

Para a criatividade dos participantes, o único limite é o tema de cada edição. A competição já homenageou o cinema e as Olimpíadas, por exemplo. Este ano, o tema será videogames.