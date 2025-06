Maldição da múmia surgiu entre turismo predatório no Egito e culpa cristã

No ano seguinte, o linguista francês Jean-François Champollion decifrou os hierógllifos. Com a Pedra de Roseta, ele abriu um portal para um novo mundo, uma máquina do tempo que intrigaria multidões e faria os mais ousados se aventurarem pelo Nilo.

O feito de Champollion e a divulgação de Belzoni, que documentava e publicava suas expedições, deram início à chamada egitomania. Essa febre teve grande influência no Ocidente ao longo do século retrasado.

As aventuras de Belzoni naquela terra distante, repleta de templos, tesouros, múmias e grandes monumentos, atiçava a imaginação dos leitores. Muitos queriam ir para o Egito, ver de perto tudo aquilo.

Primórdios do turismo predatório

Turistas em frente à Pirâmide de Gizé Imagem: Reprodução/Facebook

Na segunda metade daquele século, um empresário viu aí a oportunidade de transformar esses sonhos vitorianos em realidade. A Thomas Cook and Son, uma agência de viagens que encerrou as atividades somente em 2001, ajudou a lançar as bases para fazer da antiga terra dos faraós um destino turístico.