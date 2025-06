Malvinas, que nada: por que ilha africana no Atlântico quer ser argentina

Annobón entrou na rota do comércio escravagista português, recebendo navios negreiros que saíam de Angola e São Tomé. A miscigenação de escravizados alforriados e europeus deu origem a um povo com identidade e cultura diferentes daquelas da costa, segundo Carl Skutsch na "Encyclopedia of the World's Minorities" ("Enciclopédia das minorias do mundo", sem edição brasileira).

Surgiu um novo idioma, o crioulo de Annobón. Hoje, é a língua de menos de 7 mil pessoas, habitantes de Annobón e de Bioko, uma outra ilha da Guiné Equatorial.

Em 1778, Portugal e Espanha assinaram um desses acordos que passam terras para cá e para lá, movendo gigatoneladas de heranças culturais como se fossem cartas na mesa. O Tratado de El Pardo ratificou as reivindicações de Colonia del Sacramento, hoje no Uruguai, pelos espanhóis e de partes do Rio Grande do Sul pelos portugueses.

Além disso, Portugal cedeu à Espanha alguns de seus territórios na África equatorial, dando origem à Guiné Espanhola. Annobón estava nesse balaio.

Os ilhéus não aprovaram a mudança e se revoltaram contra os novos colonizadores espanhóis. Mas não puderam fazer muito, e a ilha, junto com outras possessões da Espanha na África Subsaariana, passou a ser controlada a partir de Buenos Aires, segundo o historiador Gabriel Paquette em "Imperial Portugal in the Age of Atlantic Revolutions" ("Portugal imperial na era das revoluções do Atlântico", sem edição brasileira).

No século 19, Madri restabeleceu o controle direto sobre o território, e assim permaneceu até 1968. Na grande onda de independência que tomou o continente naquela década, a Guiné Espanhola se libertou, adotando o nome Guiné Equatorial.