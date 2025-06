Liverpool sofreu rebaixamento que abalou a todos - e não é o que você pensa

Em 2020, no auge dos protestos do Vidas Negras Importam, a Universidade de Liverpool atendeu a uma demanda dos alunos. Era um assunto antigo e incômodo.

William Gladstone, aquele primeiro-ministro do século 19 que mencionei no começo do texto, foi o único a ocupar o cargo em quatro ocasiões. Beleza. Mas ele foi também um defensor da escravidão em um tempo em que ela vinha caindo em desuso e sendo proibida pelo mundo.

Em discursos no Parlamento, Gladstone, cuja família enriqueceu às custas de escravizados nas Américas, se pronunciou contra a abolição. Por isso, a universidade, pressionada, retirou o nome de Gladstone de um de seus edifícios.

Foi um gesto importante para lembrar que a riqueza de Liverpool veio, em boa parte, da escravidão. A própria Unesco, no verbete de seu agora ex-patrimônio, afirmou:

"Liverpool desempenhou um papel importante no crescimento do Império Britânico e se tornou o principal porto para o movimento em massa de pessoas, por exemplo, escravos e emigrantes do norte da Europa para a América."



***

