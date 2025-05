Patriotismo falido: os megabustos de presidentes dos EUA largados na mata

Paralelo inusitado

Bela Kun Memorial, Szobor Park, Budapeste Imagem: tobago77 - stock.adobe.com

A decrepitude dos bustos e o tamanho descomunal deles faz lembrar um outro parque do tipo. O Memento, na Hungria, é um cemitério de estátuas do período socialista do país (1945-1989).

Inaugurado em 1993 como uma celebração da democracia, ele reúne uma série de bustos, monumentos e estátuas dedicados aos líderes soviéticos e húngaros das décadas anteriores. Removidas das praças e ruas de Budapeste, as obras, nesse novo cenário, ofereceriam uma releitura de um passado recente que o país queria superar.

Hoje, o Memento está na lista dos sete patrimônios mais ameaçados da Europa, feita pela organização Europa Nostra. A falta de recursos do parque coloca a conservação das obras do período socialista em risco.

Caso um dia feche as portas e seja abandonado, o Memento poderá ficar ainda mais parecido com o que restou do Parque dos Presidentes. Amontoados de estátuas com significados gastos, empoeirados e esquecidos no tempo, eles mostrariam como americanos e seus antigos inimigos soviéticos são mais parecidos do que gostariam.