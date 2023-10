A ATM fica num desses locais remotos, dentro da reserva natural Tapir Mountain. Ela foi descoberta no fim da década de 1980, poucos anos após a independência de Belize. As visitas do público ocorrem desde 1998.

As cavernas de Belize são um dos principais atrativos nacionais, mas a ATM tem algumas características que a tornam especial. Trata-se de um país pequeno, pouco menor que Alagoas, então há acesso a partir das principais cidades. Mas ele não é fácil. A partir de San Ignacio, no oeste, é uma hora de carro e depois uma hora de trilha atravessando floresta e rios rasos para chegar à boca da caverna.

Em seguida, nadar um pouco e subir pela margem do rio que corre por dentro da ATM por 1,5 quilômetro, passar por grandes galerias para, enfim, chegar à primeira sepultura que dá nome à caverna. São esqueletos de humanos cujas idades variam de 1 a 45 anos.

Essas pessoas foram sacrificadas em algum ritual maia há mais de mil anos. Alguns dos mais jovens têm sinais de deformação craniana artificial, prática que era feita por alguns povos para alongar ou dar outro formato ao crânio (aos nossos olhos contemporâneos, muitas vezes eles parecem aliens).

Quase todos foram mortos com pancadas na cabeça. É difícil precisar quando isso ocorreu, porque as ossadas ficaram calcificadas, grudadas ao chão. Mas as cerâmicas encontradas, algumas com marcas de rituais específicos de morte, são de 700-900 d.C, então os cientistas concluíram que as pessoas eram dessa época.