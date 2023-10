A(s) escolas

Imagem: Reprodução

A grande novidade da quarta e última temporada é o novo colégio aonde parte do elenco acaba indo após os desdobramentos do fim da última leva de episódios. O Cavendish, com aquela cara de sede de startup, é, na verdade, um prédio de um museu em Cardiff, a capital galesa.

Não um museu qualquer, mas um dos mais populares e bem avaliados de todo o Reino Unido, o St. Fagans. Trata-se de um museu a céu aberto que narra a cultura, a arquitetura e a vida do povo galês em mais de 40 construções, de diversas épocas e lugares, que foram remontadas nos jardins do Castelo de St. Fagans, uma propriedade do século 16 classificada com grau 1, o mais alto no sistema de tombamento de edifícios no Reino Unido - é o mesmo nível de "excepcional importância" de locais como o Palácio de Buckingham e a Catedral de St. Paul, em Londres.

O moderno prédio que vemos na série, é claro, não é uma construção dos tempos de Elizabeth 1ª. Faz parte de um multimilionário projeto de revitalização e criação de novas áreas do museu. Ele serve como entrada do St. Fagans - uma instituição gratuita, cheia de atrações e que em 2019 foi eleita "museu britânico do ano" pelo Art Fund, o fundo nacional de arte no Reino Unido.