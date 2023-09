Em 1933, o jornal local "The Inverness Courier" reportou que um casal disse ter avistado uma criatura amedrontadora enquanto dirigia perto do lago. Outros depoimentos do tipo surgiram, e cientistas alegaram que podia se tratar de uma foca ou uma lula-gigante. No ano seguinte, o "Daily Mail" publicou a foto que transformaria o monstro em fenômeno global.

Imagem: Commons

Ainda em 1934, um magnata chamado Edward Mountain organizou uma expedição com 20 pessoas munidas de câmeras e binóculos. Alegou ter visto o bicho dezenas de vezes, mas sem imagens.

Foi um ano prolífico. Um motoqueiro também contou ter avistado o monstro. Ele o desenhou e o submeteu ao crivo de um zoólogo, que não pôde tirar muitas conclusões além de que a criatura tinha comportamento de uma lontra.

Diversas missões retornaram ao lago nos anos 1960. Todas fracassaram. Em 1976, o americano Robert Rines liderou uma busca pela criatura abaixo da superfície. Com câmeras e sonares, a missão, patrocinada por um grupo de ciências aplicadas de Boston e pelo jornal "The New York Times", vasculhou as profundezas do Ness - que é bem grande: com 56 quilômetros quadrados e uma profundidade que chega a 230 metros, é o maior lago do Reino Unido em volume.

Imagem: Commons

Rines analisou carcaças e esqueletos em mais de 108 mil fotografias. Não chegou a nenhuma conclusão.