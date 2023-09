32º55'N, 45º04'L

Túnel dos Templários

Acre, Distrito Norte, Israel

A Primeira Cruzada terminou em 1099 com a conquista e o saque de Jerusalém. A vitória cristã foi marcada por uma carnificina: os guerreiros europeus massacraram 70 mil pessoas nas ruas, fossem muçulmanos ou apenas parecidos com eles, em sua visão.

Alguns anos depois, em 1118, os cruzados mais dedicados se organizaram em uma ordem de monges guerreiros, que escoltariam os cristãos que desejassem peregrinar à Terra Santa, agora conquistada pela cristandade. Baseados no Monte do Templo, esses cavaleiros se denominaram templários. Faziam votos de pobreza e descarregavam a fúria contra os sarracenos (termo genérico usado pelos europeus ao se referirem aos muçulmanos).



Em 1187, o domínio cristão sobre Jerusalém chegou ao fim na Terceira Cruzada, pelas mãos do lendário Saladino. O sultão não só recuperou a Cidade Santa como mandou executar prisioneiros templários.



Os monges se estabeleceram em uma cidade portuária chamada Acre, situada hoje no norte de Israel. Lá, construíram castelo, fortes e muralhas. Por um bom tempo, Acre seria o único domínio cristão na Terra Santa.



Em 1291, os sultões mamelucos, que governavam o Egito, conquistaram Acre, marcando o fim das Cruzadas e a vitória definitiva islâmica. Os templários mudaram sua sede para Chipre, mas perderam importância e prestígio. A cidade teve destino semelhante: destruída e abandonada, foi negligenciada até o fim do século 18.



Antes que voltemos ao assunto da coluna de hoje, porque imagino que você, curioso que só, esteja imaginando o que essa antiga fortaleza templária tem a ver com o nosso querido Acre: muito provavelmente, nada. A versão oficial, e a mais difundida, conta que o nome do estado amazônico vem de Aquiri, que significa "rio de jacarés" no idioma dos apurinãs, os habitantes originais do território.