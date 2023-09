Já os geoparques são, segundo a própria instituição, "áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de relevância geológica internacional são administrados com base em um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável". No Brasil, até o momento, nenhum dos quatro geoparques (Araripe, Seridó, Caminho dos Cânions do Sul e Caçapava do Sul) é também um patrimônio natural.

Logo, ter os três títulos, já deu para perceber, é uma honraria para poucos. Este ano, Sabá, na Malásia, se juntou à Ilha Jeju, na Coreia do Sul, e a Shennongjia, na China, no seleto time de detentores da "tríplice coroa". Todos asiáticos, até o momento, o que pode ser motivo de reclamação para os bairristas de plantão.

Quando falamos em Malásia, logo pensamos nas torres modernas de Kuala Lumpur. Mas o país também tem natureza exuberante, com praias e florestas de primeira. Sabá é o suprassumo disso.

Que lugar é esse

Vista panorâmica da cordilheira rochosa no Parque Nacional Kinabalu Imagem: Getty Images/iStockphoto

A Malásia é um país basicamente dividido em dois. Ela ocupa a ponta da Península Malaia e o norte da ilha de Bornéu (o sul da ilha faz parte da Indonésia e um pedacinho do norte é Brunei).