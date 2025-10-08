Tan Tan é eleito o 24° melhor bar do mundo em 2025; Hong Kong tem n° 1

O Tan Tan

Em junho, o bar localizado em Pinheiros, lançou nova carta com um passeio pela história do álcool e dos coqueteis. A entrevista com a dupla e mais detalhes sobre os drinques podem ser vistos aqui na coluna.

Interior do Tan Tan, em São Paulo Imagem: @kato78

Mais do que uma lista de coquetéis, nosso menu carrega uma mensagem e um trabalho voltado a aportar reflexões na comunidade local, o que estimula a conexão e a troca de conhecimentos. É uma forma de ir além do entretenimento para realmente criar uma experiência de impacto , explica o chef.

O Tan Tan está listado no ranking desde 2021, sendo a segunda vez consecutiva que é o único representante brasileiro a figurar na lista principal.