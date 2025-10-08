Tan Tan é eleito o 24° melhor bar do mundo em 2025; Hong Kong tem n° 1
Se os brasileiros já haviam se animado ao ver o Exímia, de São Paulo, como o 61° melhor bar do mundo na lista prévia do The World's 50 Best Bars há mais motivos para comemorar. Hoje, com o anúncio dos 50 melhores, que aconteceu nesta quarta (8), em Hong Kong.
O também paulistano Tan Tan conquistou o 24° lugar no "Oscar" da gastronomia, bares e também hotéis, e único brasileiro na lista.
Em 2024, o bar comandado pelo chef e proprietário Thiago Bañares e pelo head-bartender Caio Carvalhaes, ficou em 31° lugar.
O Tan Tan
Em junho, o bar localizado em Pinheiros, lançou nova carta com um passeio pela história do álcool e dos coqueteis. A entrevista com a dupla e mais detalhes sobre os drinques podem ser vistos aqui na coluna.
Mais do que uma lista de coquetéis, nosso menu carrega uma mensagem e um trabalho voltado a aportar reflexões na comunidade local, o que estimula a conexão e a troca de conhecimentos. É uma forma de ir além do entretenimento para realmente criar uma experiência de impacto, explica o chef.
O Tan Tan está listado no ranking desde 2021, sendo a segunda vez consecutiva que é o único representante brasileiro a figurar na lista principal.
Esta é uma conquista que representa a consistência e o trabalho do nosso time, que é quem faz o Tan Tan ser o que é todos os dias. Repetir este feito só aumenta nossa responsabilidade como representantes do nosso país, afirma Thiago.
A premiação
O bar número um deste ano foi o Leone, de Hong Kong. Em segundo lugar, o mexicano Handshake. Em terceiro, o Sips de Barcelona.
A lista completa pode ser conferida no site oficial da premiação.
A edição de 2025 apresenta bares de 29 cidades ao redor do mundo, com o Bar Leone, em Hong Kong, coroado como O Melhor Bar do Mundo e O Melhor da Ásia, patrocinado por Perrier — a primeira vez que um bar asiático conquista o 1º lugar.
Localizado no vibrante distrito Central de Hong Kong, o Bar Leone é criação do renomado bartender Lorenzo Antinori, que já passou por grandes bares de hotéis na Europa e na Ásia, como o American Bar do Savoy e o Dandelyan, em Londres.
Destaques regionais
Europa:
- Londres continua líder com quatro bares: Tay?r + Elementary (5º), Connaught Bar (6º), Satan's Whiskers (21º) e Scarfes Bar (31º)
- Sips (Barcelona) é o Melhor da Europa, em 3º lugar geral
- Paradiso (Barcelona) - 4º
- Line (Atenas) - 8º; Baba au Rum - 27º e eleito "Lenda da Lista"
- Mirror Bar (Bratislava) - 25º e Melhor Nova Entrada
- Nouvelle Vague (Tirana) - 28º
- Moebius Milano (Milão) - 7º e Maior Subida
- The Cambridge Public House (Paris) - 20º e Bar Sustentável do Ano
Américas:
- Nova York tem quatro bares na lista: Superbueno (12º), Sip & Guzzle (39º), Double Chicken Please (41º) e Overstory (46º)
- Handshake Speakeasy, da Cidade do México, é o Melhor da América do Norte (2º lugar global)
- Bar Mauro, também da Cidade do México, ganha prêmio "One to Watch"
- Buenos Aires: Tres Monos (10º), CoChinChina (26º)
- Lima: Lady Bee (13º, também venceu o prêmio de hospitalidade), e Sastrería Martinez (33º)
- Cartagena: Alquímico (11º)
- São Paulo: Tan Tan (24º)
Ásia
- Tóquio tem três bares: Bar Benfiddich (18º), Virtù (45º) e The Bellwood (48º)
- Hong Kong: Bar Leone (1º) e Coa (38º)
- Singapura: Jigger & Pony (9º) e Nutmeg & Clove (50º)
- Bangkok: Bar Us (15º) e BKK Social Club (49º)
- Seul: Zest (16º)
- Cantão (Guangzhou): estreia com Hope & Sesame (29º)
- Penang: Backdoor Bodega ganha Melhor Cardápio de Coquetéis
Oriente Médio e África:
- Mimi Kakushi, em Dubai - Melhor Bar do Oriente Médio (36º)
- Hero Bar, em Nairóbi - Melhor da África (ficou em 69º na lista estendida)
Oceania:
- Melbourne: Caretaker's Cottage (19º) - Melhor da região
- Sydney: Maybe Sammy (42º) e Tigra + Disco Pantera - Melhor Design de Bar
