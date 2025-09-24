50 Best Bars: bar de SP estreia em lista de 100 melhores do mundo em 61°
O The World's 50 Best Bars revelou na madrugada desta quarta (24) a lista prévia de seus premiados de 2025. Neste ranking estão posicionados do 51 ao 100 melhor estabelecimento do mundo, segundo o ranking composto por mais de 800 jurados pelo mundo. A lista completa será revelada em 8 de outubro.
Em 61º lugar estreou o brasileiro Exímia bar, comandado por Márcio Silva.
Localizado no Itaim Bibi, em São Paulo, o bar propõe apresentar ao mundo da coquetelaria mundial uma faceta ainda pouco conhecida do Brasil.
A palavra Exímia, de origem Latina, significa a busca constante pela perfeição - o que se reflete nas criações exclusivas do bar e da cozinha através da pluralidade brasileira.
A carta de coquetéis autorais desenvolvida por Márcio teve como base pesquisas de antropologia, originalidade e história dos coquetéis 'vintages' e clássicos, que com ingredientes naturais e nativos do Brasil se transformaram em criações contemporâneas, com sabores equilibrados.
São exemplos os coqueteis Eróica (whisky, vodka, vinho riesling Eroica, uvaia, damasco, manga, camomila e água de coco); Ameríndio (rum com masala brasileiro, whiskey, amburana, limão, gengibre, demerara e mix de bitters); Kakau (bourbon, gin, Campari, mix de vermutes, rooibos, bitters, chocolate 70% e laranja); e Mynameis (gin, Bourbon, Campari, hibiscos, framboesa, abacaxi e yuzu.
O cardápio foi desenvolvido pela chef Manu Buffara. Na época da abertura do bar, pelas próprias palavras de Manu, a maior influência para o desenvolvimento das receitas foi o estilo de coquetelaria de Márcio - a dupla trabalha junto em projetos mundiais desde 2012.
O prêmio
A lista 51-100 reúne bares de 34 cidades diferentes ao redor do mundo, com 16 novas entradas, incluindo bares de Bangkok, Barcelona, Buenos Aires, Florença, Londres, Medellín e Nova Délhi.
Os bares dos Estados Unidos lideram novamente a lista estendida, com oito estabelecimentos em cinco cidades: Chicago, Los Angeles, Miami, Nova York e São Francisco. Já a Europa se destaca com 15 bares, incluindo quatro da Espanha e quatro da Itália.
Enquanto isso, a lista inclui 12 bares na Ásia, três deles em Hong Kong.
Os colombianos Mamba Negra e Bar Carmen, de Medellín, marcam a primeira aparição da cidade na lista.
