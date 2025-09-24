50 Best Bars: bar de SP estreia em lista de 100 melhores do mundo em 61°

A palavra Exímia, de origem Latina, significa a busca constante pela perfeição - o que se reflete nas criações exclusivas do bar e da cozinha através da pluralidade brasileira.

A carta de coquetéis autorais desenvolvida por Márcio teve como base pesquisas de antropologia, originalidade e história dos coquetéis 'vintages' e clássicos, que com ingredientes naturais e nativos do Brasil se transformaram em criações contemporâneas, com sabores equilibrados.

São exemplos os coqueteis Eróica (whisky, vodka, vinho riesling Eroica, uvaia, damasco, manga, camomila e água de coco); Ameríndio (rum com masala brasileiro, whiskey, amburana, limão, gengibre, demerara e mix de bitters); Kakau (bourbon, gin, Campari, mix de vermutes, rooibos, bitters, chocolate 70% e laranja); e Mynameis (gin, Bourbon, Campari, hibiscos, framboesa, abacaxi e yuzu.

O cardápio foi desenvolvido pela chef Manu Buffara. Na época da abertura do bar, pelas próprias palavras de Manu, a maior influência para o desenvolvimento das receitas foi o estilo de coquetelaria de Márcio - a dupla trabalha junto em projetos mundiais desde 2012.

O prêmio

A lista 51-100 reúne bares de 34 cidades diferentes ao redor do mundo, com 16 novas entradas, incluindo bares de Bangkok, Barcelona, Buenos Aires, Florença, Londres, Medellín e Nova Délhi.