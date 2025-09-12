'La jefa' da coquetelaria divide amor por Argentina, Ásia e São Paulo
Há, indiscutivelmente, cada vez mais mulheres do lado de dentro dos balcões dos bares, mas quantas você tem visto nos palcos das premiações de coquetelaria, na chefia de bares ou mesmo como especialistas em conteúdo? Algumas que chegaram a esse círculo, porém, querem levar mais e mais de nós para "arriba y adelante".
Uma delas é a 22ª pessoa mais relevante da coquetelaria mundial em 2025, segundo a última lista dos mais influentes pela Drinks International, equilibra tudo e mais um pouco e ainda tem tempo de ajudar muita gente a entrar no mapa dos drinques na Argentina e fora dela.
Inés de los Santos, ligada no 220v e viajando pelo mundo, é dona de um dos bares mais premiados da 50 Best (CoChinChina, que ficou em 22º lugar em 2024), do restaurante Kona Corner BA, do bar e balada Costa7070 e uma das sócias do Kotchi, em São Paulo, com o do chef Makoto Okuwa, do Makoto.
Ainda assim, para minha sorte, ela arruma tempo para uma boa "charlas", com tempo, calma e simpatia.
Entre encontros (num papo de balcão no TanTan) e desencontros (quando corri de esporte fino e tênis ao CoChinChina e ela já havia voado para algum lugar), finalmente posso dizer que já tomei um drinque com uma das minhas deusas da coquetelaria e fiz ela falar sobre a vida numa pós noitada das boas com os hermanos amigos do Tres Monos.
Aprendiz de Tom Cruise
Filha de uma psicoanalista especializada em violência doméstica, Inés sabia desde cedo que, ao contrário dos pais e avós, não queria uma carreira formal. Logo depois do colégio, foi cobrada em escolher um objeto de estudo. "Para inventar uma carreira, disse 'eu vou estudar cozinha'", conta.
Diante de um mundo militar, lotado de homens que lhe diziam "como cortar batatas para fazer um purê", Inés se interessava mesmo por uma das disciplinas dentro da escola de gastronomia.
Me encantou o mundo das bebidas, da coquetelaria. Isso era 1996, 1997. Ou seja, não tinham muitos bares de drinques e muito menos mulheres neles. Então fui para Nova York, pensando que ia ser como Tom Cruise em 'Cocktail', descreve.
A realidade não era nada do que o filme — hoje com certo status cult — descrevia. "Foi mal, muito mal. Terminei trabalhando em um restaurante de comidas para levar", conta.
Na volta à Argentina, trabalhou como garçonete e quando começou a surgir a moda da coquetelaria, Inés estava "super pronta". Seu primeiro trabalho na barra foi já como chefe de bar de um dos símbolos etílicos portenhos, o Gran Bar Danzon.
Foram quase oito anos na função de bartender, até começar a se dedicar à consultoria e direção de bares como da Parrilla Hereford e do restaurante Casa Cruz, do chef Germán Martitegui. Ali, voltou para as coqueteleiras e ficou mais sete anos, onde terminou como gerente.
"La jefa"
Depois disso, decidiu ser empreendedora, começando pela empresa de catering e eventos Julep, fechada na pandemia. E neste período já estava à toda — na cabeça de Inés — um outro projeto. Um bar luxuoso e elegante, pequeno e exclusivo.
A covid, porém, fez desanimar essa ideia de ostentação (e de pouca possibilidade de distanciamento), paralisou a obra e veio uma outra: a de viajar sem sair do lugar no coração do bairro de Palermo.
E aí começou o CoChinChina, este lugar franco-asiático, franco-vietnamita, que tem essa situação de gerar uma experiência diferente, descreve.
Esse mergulho em culturas tão diversas da potenha - não só o caso do bar, como de outros negócios de Inés, como o paulistano Kotchi, inspirado nos audiobars japoneses ou o mediterrâneo Costa7070 - fazem parte da paixão de Inés por conceitos e história.
"Para mim, são culturas com muita identidade. Eu não posso dizer que conheço a coquetelaria da Holanda, da Jamaica, mas a japonesa é muito enriquecedora. Do Mediterrâneo tem um monte de histórias para contar", afirma.
De um lado, paellas, as tapas, as sangrias e mais coquetelaria à base de vinho. Do outro, sabores picantes, especiarias, intensidade e coquetéis com mais punch.
Quando você come e bebe bem, é tudo perfeito, celebra.
Argentina do mundo
Com trabalhos na terra-natal, Colômbia, Chile, China, Brasil, Peru, Inés conta que vive dentro de aviões... bares... restaurantes. "Desde sempre, para mim, a escola foi ver, comer e beber nos melhores. É isso que te ensina gestão", conta.
Porém, acredita que ser do bar, como argentina, está em seu DNA.
Na época dourada, nos anos 40 e 50, já tínhamos Associação de Bartenders da Argentina. Havia um programa na televisão, ao meio-dia, com o Santiago Policastro, 'Pichín, el barman galante', que fazia drinques para o Perón, descreve.
Todos os hotéis tinham referências na coquetelaria não só argentina, como mundial. E surgem outros nomes de peso, como Eugenio Gallo, ícone nos anos 60.
"Comecei a praticar coquetelaria na casa da minha avó, com pequenos copos de licor. Havia o livro de Tragos Magicos, de 1955. A gente sempre teve o costume de tomar vermute, o Coloradito, o Americano. Com a ditadura militar e as crises, esse lugar do bom vivant ficou para pouca gente. Nos voltamos para os vinhos e cervejas."
O resgate do bar, para Inés, aconteceu por alguns fatores. Pegando carona com a moda da gastronomia, o resgate de áureos tempos, mas também pela teimosia argentina em elevar o trabalhador e o companheirismo das mesas e balcões.
O melhor restaurante é o que você saúda o garçom. Somos muito trabalhadores e, sim, gostamos que as pessoas se sintam confortáveis. Fazemos o possível para que isso aconteça e eu acho que é o que nos destaca é sorrir além da gorjeta, avalia.
Hermanos entre hermanos
Se a brodagem está entre público e bartender, também é esta uma realidade entre os profissionais desse universo - o que essa coluna notou em passagem por Buenos Aires no fim de 2023.
Na ocasião da entrevista com Inés, ela havia trazido a São Paulo dois dos três 'monos' para guest e workshop para bartenders, acompanhado pela reportagem.
Entre as telas apresentadas por Seba Atienza e Charly Aguinsky, sócios do bar premiado com Gus Vocke, estava o de que gerar um impacto positivo na comunidade, com os emblemas de Tres Monos, CoChinChina e Florería Atlántico é o que mais traz prêmios. Ideia compartilhada por Inés.
Eu começo a chorar apresentando esses meninos. Para mim é um orgulho ver esses jovens ganhando o mundo. Poder trazer Charly para São Paulo, minha segunda cidade, fazer esse intercâmbio..., sorri.
Se alguém não vai bem, organiza-se um guest, dá-se a mão. "Temos essa coisa de confraria mesmo", descreve.
E não são só confrades na história: nunca se viu tantas comadres.
"Estamos evoluindo. Quando comecei, não havia lugar para mulheres em bons lugares, apenas para meninas-objeto em lugares duvidosos. Não havia roupas para nós, me usavam como secretária de barmen. Mas isso me deu mais vontade, mais energia para conquistar esse espaço".
Hoje, líder indiscutível ao lado de nomes como a brasileira Aline Vargas (Florería) e a também argentina Mona Gallosi (Punto Mona), Inés acredita que agora é a vez de colocar mais mulheres em liderança e administração, não somente na barra.
Não saberia fazer um Bloody Mary se não tivessem me colocado pra fazer cem deles. É espaço e experiência. Só assim as garotas vão se tornar referências, conclui.
Um amor em São Paulo
Mas volta a fita: percebeu que ela disse que São Paulo é seu segundo lugar no mundo? Ela faz questão de enfatizar esse amor.
"Me encanta a cidade, a arquitetura, a gastronomia, a loucura", pontua.
Ainda assim, reconhece que a noite daqui e da capital portenha já foram mais longas. "Ah, estamos trabalhando mais, já acordamos com o celular na cara e cansados", assume.
Por isso, acredita que o futuro dos boêmios está nos lugares que combinam tudo o que queremos em um só: boa bebida, boa comida, boa música. E a balada dos jovens bebedores - como já já será sua filha de 12 anos - será... inimaginável.
"Coquetéis sem álcool, inteligência artificial...mas será sempre divertido", acredita.
Sobre o futuro dos drinques em si, Inés prevê ingredientes mais puros, mas previne que "toda moda passa". O que não muda é a medida de um bom bar: "É o Dry Martini".
E se é assim, qual o seu favorito? Inés volta a São Paulo.
Para mim, o perfeito é o do Baretto, nas mãos do Bolinha. Experiência única.
A minha ídola tem um ídolo. E parece que ela conseguiu uma foto com ele em um dos muitos prêmios da temporada. Os fãs das boas bebidas podem dormir em paz: quem é de verdade se tromba em algum momento.
*Trilha sugerida para harmonização com essa coluna: algum dos vinis expostos no Kotchi, bem atrás do bar. Minha escolha: Right Said Fred - sim, a do "I'm Too Sexy"
