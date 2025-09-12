'La jefa' da coquetelaria divide amor por Argentina, Ásia e São Paulo

Na época dourada, nos anos 40 e 50, já tínhamos Associação de Bartenders da Argentina. Havia um programa na televisão, ao meio-dia, com o Santiago Policastro, 'Pichín, el barman galante', que fazia drinques para o Perón , descreve.

Todos os hotéis tinham referências na coquetelaria não só argentina, como mundial. E surgem outros nomes de peso, como Eugenio Gallo, ícone nos anos 60.

"Comecei a praticar coquetelaria na casa da minha avó, com pequenos copos de licor. Havia o livro de Tragos Magicos, de 1955. A gente sempre teve o costume de tomar vermute, o Coloradito, o Americano. Com a ditadura militar e as crises, esse lugar do bom vivant ficou para pouca gente. Nos voltamos para os vinhos e cervejas."

O resgate do bar, para Inés, aconteceu por alguns fatores. Pegando carona com a moda da gastronomia, o resgate de áureos tempos, mas também pela teimosia argentina em elevar o trabalhador e o companheirismo das mesas e balcões.

O melhor restaurante é o que você saúda o garçom. Somos muito trabalhadores e, sim, gostamos que as pessoas se sintam confortáveis. Fazemos o possível para que isso aconteça e eu acho que é o que nos destaca é sorrir além da gorjeta , avalia.

Hermanos entre hermanos

Se a brodagem está entre público e bartender, também é esta uma realidade entre os profissionais desse universo - o que essa coluna notou em passagem por Buenos Aires no fim de 2023.