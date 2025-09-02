Está em busca dos melhores bares do mundo? Ela pode te ajudar a encontrar

Além disso, Emma destaca o 50 Best Discovery, que exalta cenas emergentes à lista de melhores bares pelo mundo. No Brasil, Bar dos Arcos, Caledonia e Vizinho Gastrobar estão nas "descobertas".

A britânica também ressalta os prêmios que reconhecem bartenders (como o para melhor menu de coquetéis e o de melhor design de bar). E também acredita que o público tem respondido a isso com interesse cada vez maior às listas regionais e à mundial.

Acredito que diante dos atuais climas econômicos e sociais, estamos vendo um número cada vez maior de pessoas focadas em beber mais conscientemente. Os consumidores não estão buscando somente bons coquetéis, como momentos únicos de experiência e inovação. Por isso acho que há mais busca por listas como The World's 50 Best Bars para assegurar que tudo será realmente memorável , diz.

Emma, no entanto, não atenta somente para a maior interesse do público, mas também para o maior envolvimento dos estabelecimentos, não só atrás da óbvia visibilidade, mas também como oportunidade de colaborações entre eles e divulgação de destinos alternativos.

"No entanto, sempre aconselhamos que as equipes de bares não foquem nos prêmios como objetivo principal, mas que continuem dedicadas a oferecer simplesmente a melhor experiência possível no bar', resume.

O que vem pela frente

Na bola de cristal de Emma, há uma grande mudança na indústria da hospitalidade em direção a bares que atendem a diferentes estilos de consumo.