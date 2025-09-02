Está em busca dos melhores bares do mundo? Ela pode te ajudar a encontrar
Nos últimos dois anos, Emma Sleight, tem um trabalhão nas mãos. Nos últimos dois anos, a britânica acumulou a chefia de conteúdo de The World's 50 Best Bars, Asia's 50 Best Bars, North America's 50 Best Bars, além de The World's 50 Best Hotels e The World's 50 Best Vineyards.
Emma supervisa todo o conteúdo das listas 50 Best, consideradas como um "Oscar" em seus setores, cada vez mais populares não só no mercado de gastronomia, hotelaria e hospitalidade, como entre o grande público.
Além disso, ela é responsável por gerenciar a estrutura de votação da Academia, que é responsável pela criação das listas.
É um trabalho maravilhoso porque podemos dar destaque a bares, restaurantes e hotéis que estão no auge em termos de serviço, qualidade e inovação e também porque posso passar meus dias entre as pessoas mais apaixonadas e animadas do mundo, que apenas amam seus trabalhos, diz.
Formada em letras e jornalismo, Emma trabalhou em agências de criação relevantes no Reino Unido, assim como plataformas como TikTok e Meta, além de publicações como Glamour, Voyager, Huffington Post, Stylist, Traveller e Time Out.
Os bares nas cabeças
Segundo Emma, não é só impressão que a 50 Best Bars está cada vez maior e chamativa.
"Desde que assumi essa função, expandimos o nosso painel de votantes para mais de 800 e aumentamos o número de presidentes, aumentando o número de regiões representadas para mais diversidade geográfica", afirma em entrevista à coluna.
Além disso, Emma destaca o 50 Best Discovery, que exalta cenas emergentes à lista de melhores bares pelo mundo. No Brasil, Bar dos Arcos, Caledonia e Vizinho Gastrobar estão nas "descobertas".
A britânica também ressalta os prêmios que reconhecem bartenders (como o para melhor menu de coquetéis e o de melhor design de bar). E também acredita que o público tem respondido a isso com interesse cada vez maior às listas regionais e à mundial.
Acredito que diante dos atuais climas econômicos e sociais, estamos vendo um número cada vez maior de pessoas focadas em beber mais conscientemente. Os consumidores não estão buscando somente bons coquetéis, como momentos únicos de experiência e inovação. Por isso acho que há mais busca por listas como The World's 50 Best Bars para assegurar que tudo será realmente memorável, diz.
Emma, no entanto, não atenta somente para a maior interesse do público, mas também para o maior envolvimento dos estabelecimentos, não só atrás da óbvia visibilidade, mas também como oportunidade de colaborações entre eles e divulgação de destinos alternativos.
"No entanto, sempre aconselhamos que as equipes de bares não foquem nos prêmios como objetivo principal, mas que continuem dedicadas a oferecer simplesmente a melhor experiência possível no bar', resume.
O que vem pela frente
Na bola de cristal de Emma, há uma grande mudança na indústria da hospitalidade em direção a bares que atendem a diferentes estilos de consumo.
Por exemplo, bares como o Angelita em Madri, o The Savory Project em Hong Kong e o Thunderbolt em Los Angeles oferecem excelentes opções de coquetéis com baixo teor alcoólico (low-ABV) e não alcoólicos, destaca.
Além disso, Emma observa que há mais bares priorizando o uso de ingredientes e destilados locais para reduzir a pegada de carbono de suas bebidas, como é o caso dos bares sul-americanos Lady Bee, em Lima (que ganhou o prêmio de hospitalidade em 2025), e Alquímico, em Cartagena.
Outro exemplo citado por Emma é o Zest, em Seul, que adota uma abordagem sustentável na coquetelaria tanto pelos ingredientes utilizados, quanto pelo cuidado com a sustentabilidade e o bem-estar da equipe.
Como funciona do The World's 50 Best Bars
Emma conta que criar uma nova lista a cada ano, normalmente, leva 12 meses inteiros e envolve um processo detalhado em várias fases.
- a lista é formada pelos votos da The World's 50 Best Bars Academy, composta por mais de 800 especialistas em bebidas, com divisão de gênero de 50/50;
- os eleitores estão distribuídos em 29 regiões geográficas de votação, cada uma liderada por um presidente;
- cada responsável recruta um painel diversificado de votantes de sua região designada, incluindo bartenders, consultores de bebidas, empresários, jornalistas, influenciadores e especialistas do setor;
- todos os anos, cada votante, previamente aprovado, registra oito votos de forma totalmente confidencial com base em suas melhores experiências em bares durante o período de votação, podendo indicar no máximo cinco bares de seu próprio país (ou estado, província ou região administrativa especial);
- uma vez finalizado o processo, os resultados são auditados de forma independente pela Deloitte;
- após a validação dos votos, as equipes editoriais compilam conteúdos, incluindo perfis de bares, fotos e materiais de imprensa, e entram em contato com os bares ranqueados, enquanto as equipes de eventos se preparam para o programa de premiação presencial.
Em 2024, o Tan Tan, em São Paulo, foi eleito o 31° melhor bar do mundo. Em 2025, o The World's 50 Best Bars acontecerá em Hong Kong na quarta-feira, 8 de outubro e a coluna acompanha, claro, quem leva e os destaques brasileiros.
