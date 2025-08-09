De Itacaré a Medellín, nova vida dos drinques está onde nem se imagina
O que um paraíso tão hippie, quanto luxuoso e a cidade que já foi a mais violenta do mundo têm em comum? Hoje, com toda certeza, uma paixão pela coquetelaria. Recentemente, Itacaré, na Bahia, e Medellín, na Colômbia, agitaram cada um o seu festival de drinques.
Esta coluna esteve em ambos e viu surpresas no Brasil e no país vizinho: em um, o protagonismo dos drinques e dos profissionais, sem gigantes de bebidas por trás; no outro, a prova que a vida noturna pode ajudar a ressuscitar uma cidade marcada por um passado cruel.
Na Bahia, o Brasil
Batizado de Itacaré On The Rocks, o festival da pequena cidade baiana envolveu hotéis, restaurantes e bares que lotam de forasteiros e turistas desde os anos 90, mas também ganhou o coração da população itacareense.
A regra era trabalhar ingredientes de norte a sul do país e a variedade também estava entre quem segurava as coqueteleiras.
Chula Barmaid, uma das organizadoras do festival e consultora de várias cartas de bares e restaurantes em São Paulo, além dos hotéis Barracuda em Itacaré, levou cinco novos drinques ao restaurante Oiti.
Entre shots que ela distribui pelos balcões por aí, o marcante e favorito da reportagem Encontros de inverno (bourbon, banana da terra e iogurte de coco). Além, claro do amado Bloody Mary que nas mãos de "la reina" é impecável mesmo quando virgin (sem álcool).
Fora a argentina, um time de peso baixou e encantou locais e turistas.
Na abertura do evento, num lotado Mirante (o pôr do sol mais bonito de Itacaré), Maurício Barbosa, head bartender de Aiô e Mapu, em SP, levou seu saboroso Coquinho Zero Bala (whiskey, cachaça envelhecida em carvalho, água de coco, coquinho licuri, abacaxi, limão-taiti e cupuaçu). A demanda era tamanha que Chula disparou para trás da régua em resgate ao amigo.
Laís Ladrine, hoje consultora e com passagem por bares icônicos de SP, como Frank Bar, bar do Arcos, Cineclube Cortina, e Lardo, levou à balada beira mar do Uça seu Catita (cachaça, vermute dry e um shrub de frutas negras).
Láercio Zulu, o baiano veterano da noite de SP, lotou o hostel-bar Mais Que Nada com seu famoso Banzeiro, que saía em escalas open bar de aprovação do público.
Rachel Louise, head bartender do dois estrelas Michelin TUJU (SP), embarcou direto do Tales of the Cocktail, em New Orleans (EUA), para a elegância descontraída do gastronômico Saravá com seu Nativo (vodka, cajá clarificado e xarope de mel).
Biruta da Terra, consultora do Cariri cearense, lotou o restaurante Marley's — e sua calçada — com cordial de caatinga, cachaça infusionada com caju, mel de cacau e mais ingredientes únicos. Os únicos não provados pela reportagem, com dor no coração.
Após quatro noites em seis bares, 36 coquetéis criados, mais de 450 drinques vendidos e mais de 500 participantes, a cidade promete mais em 2026, de acordo com Charles Piriou, um dos organizadores do festival. A data já está marcada: 24, 25 e 26 de julho.
Foi impressionante ver em um lugar muito longe do roteiro conhecido de coquetelaria, dominado por São Paulo no Brasil, testar um festival de drinques.
Seja para divulgar uma coquetelaria nossa ou criar mais uma oportunidade de turismo em um destino já bem consolidado, o Itacaré On The Rocks já se apresenta como pioneiro diante de um mercado dominado por guests e competições angariadas pelas grandes marcas de bebida.
A magia baiana está também no que a coquetelaria tem de melhor: celebração do jeito que a gente ama. Axé de norte a sul.
... ¿Qué hubiera sido? Si antes te hubiera conocido
Dia desses, a Vine Pair (uma publicação nova-iorquina sobre bebidas), elegeu 10 cidades inesperadas para provar drinques "top de linha". Entre elas e só ela na América latina está São Paulo.
Entre os bares citados, o Exímia de Márcio Silva e Tan Tan, comandado pela dupla Thiago Bañares e Caio Carvalhaes.
Pode até parecer "inusitado" para os amigos americanos que a maior cidade do continente tenha uma cena quente de drinques, mas para nós, latinos, outro destino desponta como uma grata surpresa e que por uma semana foi o lugar para se estar - e se beber.
Entre premiados de Cartagena (Alquímico e El Barón) e Bogotá (La Sala de Laura), há uma coquetelaria fervilhante em Medellín.
Não foi minha primeira passagem pela cidade. Em 2019, sem qualquer intenção profissional de comer e beber, vi uma cidade ainda caminhando para a superação de tempos violentos. Seis anos e uma pandemia depois, a cidade floresce.
Diferentemente de Itacaré, esse, sim, patrocinado por grandes marcas de bebida, mas por isso também possível de ser internacional.
Entre os 12 bares participantes, desfilaram nomes consagrados, como Alex Kratena (do Tayer + Elementary), e nossos brasileiros Gabriel Santana (Santana Bar), e os citados acima Márcio, Thiago e Caio.
Entre contagiados pelo laboratório do Mamba Negra e extasiados pelos drinques de corpo, alma e hospitalidade latina do Bar Carmen, nós, os gringos, queríamos longas temporadas pela cidade, entre a segura quebrada da Comuna 13 ou o "bailar" reggaetón até o sol nascer no Perro Negro — que foi um bar de "boas e más mortes" nos anos 90, antes da revitalização da cidade. E em 2026, nova oportunidade de sentir a alma destilada da cidade: de 1 a 5 de junho.
As novidades em drinques estão onde menos se espera e tem muito balcão além do óbvio para carimbar o passaporte.
*Trilha sugerida para harmonização com essa coluna: "Mistério do Planeta", com Novos Baianos, e "Si Antes Te Hubiera Conocido", de Karol G.
