Minas de beber surpreende com vinho que vale ouro e drinques da 'terrinha'

Jiló recheado com fígado, do Trintaeum Imagem: Reprodução/Instagram

Chegaria a hora de Maria Maria (@vinhosmariamaria), a vinícola de nome inspirado, claro, na canção do mineiríssimo Milton Nascimento. Que rufem os tambores porque está descendo na taça o Isabela Syrah 2023, que conquistou medalha de ouro com a maior nota da história do Brasil no Decanter World Wine Awards, uma das premiações mais prestigiadas do mundo. De Três Pontas para o mundo. E para a minha taça.

Como não ser feliz diante de líquido que desce aveludado e comida que sana fome e espírito? Estou diante de angus de milho verde, de canjica, de molho de pequi, de frango com quiabo, de tutu e banana num trompe-l'oeil (ou no bom português "parece, mas não é"). Não vou contar como, me desculpem. Precisa ir lá.

Raspado o prato e terminada a taça, Meu amor aos pedaços (uma torta de abacaxi com sorvete) e brevidade com calda e crocante de café encerram o jogo.

Me resguardei por prudência, viajando com os olhos por Luiz Porto de Cordislândia (@luizportovinhosfinos), Mil Vidas de Tiradentes (@vinicolamilvidas), Barbara Eliodora de São Gonçalo do Sapucaí (@vinicola.barbaraeliodora), Casa Geraldo (@casageraldo) e Stella Valentino de Andradas (@vinicolastellavalentino), Artesã Mar de Morros da Serra da Mantiqueira (@vinicolaartesa).