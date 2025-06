Lei Seca e 'olá, otários': Tan Tan renova drinques com história do álcool

Porém, ao contrário de muito o que se lê por aí, Thiago e Caio atribuem essa redução alcoólica não somente ao desejo de vida mais saudável, mas também ao bolso do consumidor e, mais especificamente, dos mais jovens.

Tem muito a ver com taxação de álcool, aumento do valor de produtos, e uma geração que não tem dinheiro no momento. Ficou claro que o preço é o maior regulador da vontade das pessoas. Isso também foi um desafio, a gente tentou enxugar o máximo possível pra ter alguns preços que fizessem sentido dentro do mercado hoje , explicam — os zero entre R$ 35 e R$ 45, os outros entre R$ 45 e R$ 75.

Sobre o temor do "álcool morrer", como muito se anuncia, Thiago é categórico: "todo extremo pra mim não é realidade, ele vem para regular".

Não há divisão dos sem álcool na carta, eles estão lado a lado com os outros, alcoólicos. Inteligente em negócio e divulgação, esperta em criação e execução, e, como poucos, inclusiva de fato.

Libertine Imagem: Tati Frison/Divulgação

Também chama atenção na segunda fase (Hypocrisy, Libertine, The Last Call) a acidez não ser proveniente do conhecido... limão - somente um yuzu, no segundo. E a presença feliz de produtos brasileiros da Cia dos Fermentados e das destilarias Alba, Geest e San Basile — ainda que Thiago e Caio queiram mesmo é ver um bom rum brasileiro.