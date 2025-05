Jackpot! Dupla conquista o mundo com coquetéis guiados pelas cores em SP

Eu não fazia ideia do que era, mas dava pra ver que o negócio era classe. Quando eu comecei a ver os caras, num briefing, um mano falou que tinha gordura de pato no drinque. E aí eu comecei a brisar que os caras tavam cozinhando líquido e falando com as pessoas ao mesmo tempo. Jackpot. É isso daí que eu quero fazer .

De volta à Suíça, pediu para seguir no salão e, agora, de olho no bar. Batendo na porta do Halles de l'Île, em frente ao hotel, fez seu primeiro Daiquiri.

"Voltou em 15 segundos. Um cara disse 'fala pro seu bartender dar um rolê em Cuba, depois ele volta'. O que eu ia fazer? Estudar".

Uma das fontes eram os vídeos dos participantes do World Class, a "Copa do Mundo" dos bartenders. Competitivo que só ele, Gabriel não pensou duas vezes: fez sua inscrição com apenas três meses de bar.

No primeiro ano, quarto lugar. No segundo, medalha de ouro e a certeza de que o destino estava revelado. Gabriel agora era bartender "desde criancinha".

Agora era hora de voltar, com uma reserva no bolso e um projeto para tocar. Nascia o Benzina, na Vila Madalena. E uma amizade com o outro personagem dessa história-entrevista.

Jovem elegância