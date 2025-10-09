Metanol e comida que adoece: a conta que estabelecimentos não querem pagar

Lembranças de um jantar

Não é quando o cliente passa a porta de saída que sua relação com o restaurante termina. O tempo que dura a memória de curto prazo e principalmente a digestão não pós-refeição vão ser fundamentais para as boas (ou más) lembranças da noite à mesa.

Há alguns anos, estive em Copenhague para comer naquele que foi considerado muitas vezes o melhor restaurante do mundo. Fiz a reserva com meses de antecedência, aluguei uma bicicleta e fui jantar.

O menu da temporada era uma homenagem ao mundo vegetal, mas cheio de experimentos fermentativos. Lembro de uma folha de shiso coberta por um veludo branco, como se fosse a casca de um brie — resultado da inoculação de Penicillium, o fungo usado na produção do queijo. Era quase poético — e, sobretudo, saboroso.

Por estar de bicicleta, preferi não consumir álcool — se pedalar, não beba, principalmente em uma cidade tomada por magrelas. A sommelier então me sugeriu experimentar a harmonização que haviam criado para esses casos.

O que chegou à mesa foi uma sequência de chás, sucos e muitos kombuchas. Mais do que meu corpo estava acostumado. Mais do que a microbiota dos meus intestinos podia absorver.