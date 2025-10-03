Melhor chef do mundo planeja um jantar no espaço e vem cozinhar no Brasil

Mas tem sido um ensaio importante para um ambicioso passo que o chef pretende dar ano que vem. Ele comandará aquele que promete ser o jantar mais exclusivo e caro da história: a primeira refeição criada por um chef no espaço.

Dentro de uma cápsula espacial, a 30 mil metros de altura, com a curvatura da Terra como cenário, apenas seis convidados pagarão 2,5 milhões de reais cada para assistir ao nascer do sol enquanto provam pratos à prova das leis terrestres.

O cardápio ainda está em desenvolvimento, já que precisa ser testado em condições extremas, mas o chef promete uma atualização criativa de 60 anos de pesquisa espacial — talvez até uma releitura do famoso sorvete liofilizado criado para a missão Apollo.

É um desafio digno de alguém que transformou a cozinha em espetáculo. O Alchemist, que custou mais de US$ 15 milhões para ser erguido em um antigo armazém náutico de 1,8 mil metros quadrados, é em tudo estratosférico.

Das portas de bronze da entrada que pesam duas toneladas às cinco salas temáticas por onde passa o cliente que misturam música, teatro, projeções em 3D e pratos que parecem obras de arte.

Não se trata apenas de um jantar (o restaurante só abre à noite): é uma experiência sensorial, onde até a trilha sonora é criada por um engenheiro de som dedicado a cada momento do menu. Também oferece alguns dos melhores vinhos que se pode imaginar beber — a adega, construída verticalmente em dois níveis, tem mais de 10 mil garrafas.