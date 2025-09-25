No reino dos influenciadores de comida, quem ousa ser diferente vira rei

Com mais de 10 milhões de seguidores, ele se tornou o maior nome dos desafios de comida no Brasil — e um dos principais no mundo. Participa de torneios e competições em que o objetivo é sempre o mesmo: comer muito, e rápido.

Ex-profissional da área de tecnologia, Corbucci hoje vive de produzir vídeos em que devora dezenas de hambúrgueres, baldes de macarrão ou bifes gigantescos. E, ironicamente, os desafios o ajudaram a equilibrar melhor a própria alimentação. O corpo definido é a prova disso.

As competições começaram como uma forma de testar seus limites e ganhar controle sobre a comida (mesmo que em quantidades absurdas). Hoje, são também o motivo de sua fama — acumulando centenas de milhões de visualizações em reels e postagens.

Na era digital, em que há influencers para absolutamente tudo, a comida não fica de fora. Muito além das receitas e dicas de restaurantes, há quem prefira o formato vlog de "o que eu como em um dia" com um recorte particular, como faz Maya Leinenbach no Fit Green Mind, trazendo sua rotina vegana para milhões de seguidores.

Mas além dos formatos já tão replicados, perfis cada vez mais segmentados surgem para mostrar outros ângulos sobre o que comemos — e o que isso diz sobre nós.

Nos Estados Unidos, Andrea Hernández percorre supermercados e empórios em busca dos melhores produtos embalados. Sua plataforma digital, Snaxshot, com newsletter e redes sociais, virou referência para quem acompanha snacks e bebidas.