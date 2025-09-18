Não era sabor, era cilada: como fugir dos restaurantes pega-turistas
Há alguns dias, uma amiga jornalista de gastronomia, como eu, publicou um texto na sua newsletter sobre "como não escolher restaurantes".
Alicia é uma profissional que escreve frequentemente sobre a gentrificação e o turismo de massas, pragas que têm devastado, como gafanhotos famintos, a outrora pacata San Juan, em Porto Rico, onde vive.
Ela relatava turistas que se informam apenas pelas redes sociais e perfis de TikTok sobre os restaurantes das cidades que visitam, sacrificando-se em filas intermináveis por pratos instagramáveis, que geralmente resultam em comida má.
Ou que acabam por comprar uma versão falsa daquilo que se vende como original: ela cita o caso do Barrachina, restaurante em San Juan que se apresenta como berço da piña colada, o coquetel que virou símbolo do país.
Na verdade, diz Alicia, a receita foi criada em 1954 no Caribe Hilton, com rum Don Q, sumo de ananás, creme de coco e servida com gelo. Mas o Barrachina é mais "cool", com ambiente mais moderno. E para muitos turistas a história não importa; mais vale o mito.
E o mito persiste porque poucos deles se preocupam em verificar a verdadeira história da comida, da origem do prato, do coquetel. São guiados mais por outros turistas e pelas tendências de viralização do que por especialistas ou pelo conhecimento local.
Curioso que, em tempos de redes sociais, o mito se repete em todo o lado. Mais do que comer, muitos turistas estão interessados em mostrar que comeram: um pastel de nata numa esquina charmosa de Lisboa, uma carbonara numa trattoria vintage de Roma, um croissant diante de uma vitrine bem montada em Paris.
"Se há uma fila de pessoas com roupas obviamente novas, compradas só para tirar fotos, não coma lá", escreve Alicia, renovando outro aforismo gastronômico: "se a vista é boa, a comida é má".
Um guia anti-aperto
Claro, são generalizações, mas que carregam alguma verdade. Nem todos os restaurantes que se tornam virais no Instagram são péssimos, tal como nem todo bistrô com vista para a Torre Eiffel também o é. Mas são casos mais raros.
Geralmente, quando se fala de restaurantes em cidades muito visitadas, o que é bom não está logo à vista. É preciso sair da superfície bem maquiada das cidades para encontrar comida boa e autêntica.
Tendo visitado algumas dezenas de países e centenas de cidades pelo mundo, como jornalista que viaja para comer, criei um método pessoal de como evitar cair em roubadas — ou, pelo menos, uma sistematização de alertas vermelhos na hora de matar a fome.
Em cidades históricas, principalmente na Europa, restaurantes antigos em centros urbanos podem ainda oferecer boas surpresas. Mas (quase) tudo o que é contemporâneo tem grandes hipóteses de decepcionar.
Nomes com estrangeirismos, como "coffee" e "bistro", também têm a intenção de iludir. Assim como qualquer menu em idioma que não seja o original.
Mesmo fora dos pontos mais turísticos, se o garçom só fala inglês até com o resto da equipe, é sinal de alerta. Pode ser que até se coma bem, mas o mais provável é pagar muito mais caro por isso.
Tenho, entretanto, um método pessoal, que batizei de "índice cafezinho". Caminho pela cidade para tentar calcular qual é a média do preço de uma xícara de café ali.
Todos os lugares cujo café ultrapasse em muito essa média no menu — seja uma padaria ou um restaurante — merecem ser evitados. (Falo de café simples, claro, não de café de especialidade).
Outros sinais a observar com atenção e desconfiança: menus com muitas páginas, pratos com fotografias (boas ou más), nomes de todos os pratos afixados à porta numa espécie de cartaz — e não numa lousa charmosa com os destaques escritos a mão, o que denota um certo cuidado mais "artesanal".
Ainda mais importante é medir o tamanho do restaurante pela sua cozinha: se for demasiado pequena para tantas mesas em volta, é mau sinal. Significa que a comida vem pré-preparada, muito provavelmente apenas aquecida antes de ser servida.
Se houver muita fritura no cardápio ou se a batata frita for acompanhamento de tudo, fuja. Menus cheios de frituras baratas significam caminhões de comida congelada estacionados à porta todos os dias pelas manhãs.
O tempo que o prato demora a chegar à mesa também pode ser revelador: nem rápido demais, para não dar a sensação de já estar pronto antes de você chegar, nem muito demorado, que o faça querer ir embora — sinal de que estão a "nadar" na cozinha com mais pedidos do que a equipe consegue atender.
Qualquer restaurante que seja uma "obrigação turística" também deve ser evitado. Se "tem que ir", significa que ele não precisa de você — e, portanto, não se esforça por merecê-lo.
Também atravesso a rua quando vejo tentativas de adaptar os sabores ao gosto do turista: suavizar temperos, adulterar versões autênticas para soar mais "democrático".
Se, entre os clientes, só ouço falar inglês, apresso o passo, tal como quando vejo apenas sobremesas genéricas no menu — cheesecake, petit gâteau, etc. O mesmo vale para cartas de vinhos com mais opções estrangeiras do que nacionais: sinal de acordos com importadoras e pouco compromisso com o cliente.
Por fim, é evitar qualquer restaurante que privilegie o show, a selfie e o marketing ("o melhor da cidade") em vez da comida, do bom serviço e do bem receber.
Em tempos em que a verdade histórica e a expertise parecem ter pouco valor, resta aos mais atentos desfrutar dos lugares com piores vistas, menos filas e cadeiras menos confortáveis. Mas, esperamos, com muito melhor comida.
