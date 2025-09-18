Não era sabor, era cilada: como fugir dos restaurantes pega-turistas

Ou que acabam por comprar uma versão falsa daquilo que se vende como original: ela cita o caso do Barrachina, restaurante em San Juan que se apresenta como berço da piña colada, o coquetel que virou símbolo do país.

Na verdade, diz Alicia, a receita foi criada em 1954 no Caribe Hilton, com rum Don Q, sumo de ananás, creme de coco e servida com gelo. Mas o Barrachina é mais "cool", com ambiente mais moderno. E para muitos turistas a história não importa; mais vale o mito.

E o mito persiste porque poucos deles se preocupam em verificar a verdadeira história da comida, da origem do prato, do coquetel. São guiados mais por outros turistas e pelas tendências de viralização do que por especialistas ou pelo conhecimento local.

Curioso que, em tempos de redes sociais, o mito se repete em todo o lado. Mais do que comer, muitos turistas estão interessados em mostrar que comeram: um pastel de nata numa esquina charmosa de Lisboa, uma carbonara numa trattoria vintage de Roma, um croissant diante de uma vitrine bem montada em Paris.

"Se há uma fila de pessoas com roupas obviamente novas, compradas só para tirar fotos, não coma lá", escreve Alicia, renovando outro aforismo gastronômico: "se a vista é boa, a comida é má".

Um guia anti-aperto

Claro, são generalizações, mas que carregam alguma verdade. Nem todos os restaurantes que se tornam virais no Instagram são péssimos, tal como nem todo bistrô com vista para a Torre Eiffel também o é. Mas são casos mais raros.