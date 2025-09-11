Passageiro com fome não voa feliz - e aeroportos estão tentando mudar isso

Por muito tempo, no entanto, a pior parte era comer: como a comida de avião é, para dizer o mínimo, pouco amigável, a saída era encontrar algo entre o saudável e o saboroso — e que não fosse espantosamente caro — em meio a cafés duvidosos e praças de alimentação mais tristes do que as de um shopping center.

Uma salada cujas folhas não parecessem ter morrido há alguns dias, um pão com alguma dignidade de textura, um suco de laranja que não brilhasse em tons radioativos. Tarefa inglória.

Para minha felicidade, porém, a tal "tendência gourmet" desembarcou nos terminais de partidas e chegadas de alguns dos maiores aeroportos do mundo. E a oferta tem ficado mais variada — ainda que não menos dispendiosa, claro.

De cerveja a kimchi

No aeroporto de Viena, há cafés que servem cervejas locais tiradas diretamente da torneira, com uma variedade que deixaria os bares hipsters de Pinheiros cheios de inveja.

No Lufthavn, em Copenhague, funciona um bar da consagrada cervejaria Mikkeller, com comidinhas e um rótulo feito especialmente para os passageiros (uma APA fresquinha, para tomar algum fôlego antes do voo).