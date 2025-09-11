Passageiro com fome não voa feliz - e aeroportos estão tentando mudar isso
Para quem passa uma boa parte da vida viajando, como eu, alguns truques de aeroporto são essenciais para não perder tempo em excesso nesses lugares tão desprovidos de alma.
Quase nunca despacho bagagem, por exemplo. Ando quase sempre com uma mala de mão e uma mochila às costas, uma espécie de tartaruga viajante.
Posso passar duas semanas fora, mas evitar a fila de check-in ou, pior, a espera ansiosa diante da esteira de bagagens me poupa pelo menos três horas por viagem. No fim do ano, a conta é considerável.
Por muito tempo, no entanto, a pior parte era comer: como a comida de avião é, para dizer o mínimo, pouco amigável, a saída era encontrar algo entre o saudável e o saboroso — e que não fosse espantosamente caro — em meio a cafés duvidosos e praças de alimentação mais tristes do que as de um shopping center.
Uma salada cujas folhas não parecessem ter morrido há alguns dias, um pão com alguma dignidade de textura, um suco de laranja que não brilhasse em tons radioativos. Tarefa inglória.
Para minha felicidade, porém, a tal "tendência gourmet" desembarcou nos terminais de partidas e chegadas de alguns dos maiores aeroportos do mundo. E a oferta tem ficado mais variada — ainda que não menos dispendiosa, claro.
De cerveja a kimchi
No aeroporto de Viena, há cafés que servem cervejas locais tiradas diretamente da torneira, com uma variedade que deixaria os bares hipsters de Pinheiros cheios de inveja.
No Lufthavn, em Copenhague, funciona um bar da consagrada cervejaria Mikkeller, com comidinhas e um rótulo feito especialmente para os passageiros (uma APA fresquinha, para tomar algum fôlego antes do voo).
Também há uma filial da Gasoline Grill, uma das melhores hamburguerias locais, e uma barraca do Steff's Place, cachorro-quente tradicional dinamarquês, com salsicha tipo Frankfurter, picles finíssimos, cebola crua e frita, ketchup e a clássica remoulade dinamarquesa.
Melhor ainda: fica ao lado da esteira de bagagens, para sair comendo já no desembarque. Para facilitar ainda mais, o site do aeroporto permite comprar a refeição online e pagar com antecedência, bastando retirar no terminal.
Em Madri, no imenso aeroporto de Barajas, o chef espanhol Dabiz Muñoz, eleito três vezes melhor do mundo pelo Best Chefs Awards, abriu várias unidades de seu Hungry Club, um "novo conceito gastronômico pensado especificamente para passageiros que têm pouco tempo", como diz o site.
Entre sopas e ramens, pizzas com ingredientes inusitados (como kimchi, batata chips ou presunto ibérico), sanduíches e cachorros-quentes, o chef criou uma espécie de balcão quadrado para sentar-se e comer bem enquanto se espera o voo — ou se amarga a perda de uma conexão.
Ou ainda para levar a bordo e provocar alguma inveja no vizinho de poltrona, já que todos os pratos "viajam bem", segundo o comunicado oficial. A ideia é expandir para outros aeroportos espanhóis e até internacionais.
Já em Lima, capital gastronômica latino-americana (e mundial, claro), a proposta é mostrar que o país se preocupa com a qualidade do que oferece aos seus visitantes desde a hora em que aterrissam.
Por isso, no renovado Aeropuerto Jorge Chávez, na capital peruana, um novo terminal deve se tornar referência para foodies, com uma área de alimentação de mais de 8.000 metros quadrados que inclui projetos de nomes consagrados como Gastón Acurio, Jaime Pesaque e Mitsuharu "Micha" Tsumura, cujo restaurante Maido acaba de ser eleito o melhor do mundo pelo ranking World's 50 Best.
E por aqui?
No Brasil, a principal oferta continua a ser, quase sempre, pão de queijo duro (o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, pode salvar com algumas opções, como o da Vila Francisca) com café queimado por R$ 40 ou pratos de comida requentados por três dígitos — ainda que haja exceções aparecendo aqui e ali.
Aos poucos, os aeroportos estão dispostos a provar que podem ser espaços para comer. Se não bem, de fato, pelo menos melhor do que se podia há alguns anos.
Seja na forma de um cachorro-quente dinamarquês, de uma pizza com kimchi em Madri ou de um ceviche assinado por Gastón Acurio em Lima, esses ambientes assépticos querem deixar de ser apenas salas de espera funcionais para se tornarem conexões gastronômicas.
Ainda custa bem caro, é verdade, mas cada vez mais parecem convencer os passageiros de que vale a pena chegar um pouco mais cedo — não para enfrentar filas, mas para tentar fazer da escala uma parte mais gostosa da viagem.
