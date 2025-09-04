Pegue e pague: honestidade do cliente é tendência entre bares e mercados
Em uma pequena estrada que corta Bornholm, uma ilha com cerca de 40 mil habitantes ao sul da Dinamarca, uma placa de ferro verde com escritos em branco chama a atenção.
"Temos ótimos vinhos. Abrimos das 10h às 20h", dizem as letras maiores. Embaixo, um detalhe curioso: "se não estivermos, leve a sua garrafa e deixe o dinheiro".
Quis ver aquilo de perto. Como assim "deixe o dinheiro"? O caminho leva a uma casa sem portão e a uma garagem onde está sinalizada a adega: Den Flaskenhalsen Peter Pa é o nome que se lê.
A expressão, em dinamarquês, é usada de forma figurada para descrever uma situação em que alguém está preso, limitado ou bloqueado por algo — como se estivesse dentro do gargalo de uma garrafa, sem conseguir sair.
Entro e começo a olhar as garrafas: são rótulos de distintas partes do mundo, mas com ênfase na Europa. Cada vinho tem um preço e, ao lado do que deveria ser um caixa, há uma estrutura de acrílico transparente para depositar o dinheiro — moedas incluídas.
Se não tiver dinheiro, sem problema: há um aviso com um número de conta bancária para onde fazer a transferência. Tudo me pareceu uma coisa meio mundo de Truman, até que o Peter do nome aparece.
Ele trabalhava em restaurantes locais como sommelier até que seu filho nasceu com uma deficiência rara, que demandava muito cuidado dele e da mulher. Sem pensar duas vezes, pediu demissão do trabalho para estar mais próximo do garoto e decidiu abrir sua loja de vinhos de garagem.
Uma história emocionante, claro, mas fiquei curioso se as pessoas realmente deixavam o dinheiro e se nenhuma garrafa sumia assim, sem alardes, das prateleiras.
"Aqui, são normais esses negócios assim, baseados estritamente na confiança", ele me disse. Comprei um vinho, paguei diretamente a ele e saímos.
Ele não exagerava: de pães a cereais, de queijo a qualquer tipo de alimento, muitas prateleiras e armários estão distribuídos pelas pequenas estradas rodeadas de verde nas cidades da ilha dinamarquesa. As pessoas passam, pegam o que querem, deixam o dinheiro e vão embora.
Parecia inocente demais, algo possível apenas em um lugar tão civilizado, com uma população tão restrita. Mas a verdade é que as compras baseadas na honestidade do cliente têm virado uma tendência.
Compras sem laços
Dos supermercados e lojas de conveniência com caixas estilo "pegue e pague" a hotéis sofisticados com seus Honest Bars instalados no meio da recepção — como é o caso do Rosewood São Paulo, que tem uma seleção de destilados à disposição dos hóspedes, que se servem e anotam o número de seus quartos para pagar depois.
Ao que parece, há (pelo menos uma tentativa) de algum esforço de confiar no outro na hora das compras. Ou, ao menos, um movimento de clientes que preferem se sentir livres nesses momentos.
A pesquisa da empresa de comportamento NCR Voyix sobre os hábitos dos consumidores revela que o autoatendimento tem se consolidado nos EUA: 77% dos entrevistados preferem o self-checkout (ou os caixas em que se paga sem atendente) pela rapidez.
O estudo também aponta que cresce o interesse por tecnologias que simplificam a experiência — de mais quiosques de autoatendimento a pagamentos digitais: seja com o celular ou em terminais em que nem é preciso introduzir o cartão.
A mensagem parece ser a de que velocidade, personalização e conveniência são os pontos que os consumidores buscam, esperando mais inovação e experiências sob medida em todos os pontos de contato na hora de comprar alguma coisa.
É uma mudança de paradigma para um comportamento que sempre tivemos diante de alguém que estava ali para receber por aquilo que queríamos comprar: fosse comida, fosse roupa.
Em um mundo cada vez mais digital e automatizado, as pessoas se acostumaram a interagir menos com o outro. Nos supermercados, muitos celebram a mudança de poderem fazer suas próprias compras e pagar por elas de forma independente.
Dá para confiar?
Na prática, porém, o resultado muitas vezes tem sido filas longas, clientes frustrados — muitos abandonando as compras — e funcionários sobrecarregados, responsáveis por monitorar sozinhos até seis caixas automáticos ao mesmo tempo.
Mas o que intriga é a relação de confiança: pensar se, mesmo com implementos para tornar as coisas ainda mais fáceis (e acabar com problemas de usabilidade, como falhas ao escanear produtos, por exemplo), vamos ser capazes de acreditar que o consumidor pode ser realmente honesto na hora de comprar.
Parece que não tanto assim: a rede inglesa Tesco instalou câmeras sobre alguns caixas de autoatendimento que, em caso de erro, exibem um replay ao estilo VAR, mostrando quando um item não foi escaneado corretamente.
A tecnologia, que busca reduzir furtos, rapidamente virou meme: um vídeo que mostra uma lata de atum sendo "anulada" já soma mais de 3,5 milhões de visualizações. Mas nem todos entraram na brincadeira. Muitos clientes criticaram a novidade, classificando-a como invasiva e prometendo abandonar o autoatendimento.
A medida surge em meio a um cenário de aumento recorde nos furtos no Reino Unido: segundo dados da polícia, houve um salto de 20% em 2024, somando mais de 516 mil ocorrências, enquanto o British Retail Consortium estima um prejuízo de 2 bilhões de libras (ou R$ 13 milhões) para o setor no último ano.
Entre a confiança quase ingênua das pequenas ilhas e a vigilância quase total dos grandes centros urbanos, o autoatendimento revela um dilema do nosso tempo: buscamos rapidez e liberdade, mas não conseguimos nos libertar do peso da desconfiança.
No fim, resta esperar para ver se o futuro das compras vai mais para uma lata de atum "anulada" e um cofrinho de acrílico na beira da estrada — sem ninguém esquecer de deixar disponível o troco.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.