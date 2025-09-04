Pegue e pague: honestidade do cliente é tendência entre bares e mercados

A expressão, em dinamarquês, é usada de forma figurada para descrever uma situação em que alguém está preso, limitado ou bloqueado por algo — como se estivesse dentro do gargalo de uma garrafa, sem conseguir sair.

Entro e começo a olhar as garrafas: são rótulos de distintas partes do mundo, mas com ênfase na Europa. Cada vinho tem um preço e, ao lado do que deveria ser um caixa, há uma estrutura de acrílico transparente para depositar o dinheiro — moedas incluídas.

Se não tiver dinheiro, sem problema: há um aviso com um número de conta bancária para onde fazer a transferência. Tudo me pareceu uma coisa meio mundo de Truman, até que o Peter do nome aparece.

Ele trabalhava em restaurantes locais como sommelier até que seu filho nasceu com uma deficiência rara, que demandava muito cuidado dele e da mulher. Sem pensar duas vezes, pediu demissão do trabalho para estar mais próximo do garoto e decidiu abrir sua loja de vinhos de garagem.

Uma história emocionante, claro, mas fiquei curioso se as pessoas realmente deixavam o dinheiro e se nenhuma garrafa sumia assim, sem alardes, das prateleiras.