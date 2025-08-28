'Peixe' ou 'robalo chileno'? As palavras do menu mudam o que você come
Foi o humorista português Ricardo Araújo Pereira quem levantou o tema. Durante uma mesa na Flip, a feira literária de Paraty, no mês passado, ele declarou seu amor pelas palavras — mais até pelas palavras, dizia, do que por aquilo que elas designam.
Um exemplo para ilustrar seu ponto eram os restaurantes: "diante do menu, leio lascas de bacalhau braseado sobre uma cama de espinafre que estagiou no seu próprio suco e penso: 'isto é delicioso', e o prato vem para a mesa e eu: 'ah, era só isso'", contou o humorista. "Fato é que a descrição geralmente me agrada muito mais do que o prato", confessou.
Essa sensação não é rara. Os cardápios, hoje, se tornaram peças de marketing tão afiadas que a ideia do que se poderia comer, muitas vezes, é mais sedutora do que o que chega à mesa. Termos como "levemente grelhado", "legumes frescos da primavera" ou "calda cremosa de chocolate" mexem com os sentidos e criam expectativas que nem sempre são fáceis de corresponder.
Charles Spence, professor de Psicologia Experimental da Universidade de Oxford, vem pesquisando como experiências multissensoriais — especialmente palavras, formas e sons — influenciam a percepção do sabor. Seus estudos em gastrofísica mostram como a linguagem molda não só o prazer de comer, mas também o comportamento do consumidor.
Um exemplo clássico é o da "merluza negra", peixe comum no extremo sul da América do Sul que, ao ser rebatizado como "robalo chileno", passou a vender muito mais. Palavras não apenas descrevem: elas criam uma expectativa que, no prato, esperamos ser confirmada.
E não é só para vender peixe. Em uma palestra recente em Copenhague, Spence mostrou como descrições mais indulgentes de pratos aumentaram o consumo de vegetais.
O uso de termos como "milho doce grelhado com manteiga", "nacos de abobrinha assada lentamente" e "batatas-doces aromatizadas com cúrcuma e gengibre" fizeram os clientes pedirem mais legumes — e, principalmente, comê-los com mais prazer.
Menos é mais... expectativa
Esse poder da linguagem também se reflete em marcas e produtos. É o chamado marketing sensorial: a escolha de palavras, sons e até tipografias para criar um universo de expectativas que intensifica a experiência do consumidor.
Não à toa, no mercado de proteínas alternativas, marcas como Nude, Impossible Burger, entre outras, sabem que nome e embalagem são quase tão importantes quanto o produto.
Nos restaurantes, no entanto, uma tendência contrária dominou os últimos anos. Os cardápios minimalistas, reduzidos a três ou quatro palavras por prato, muitas vezes listando apenas os ingredientes principais, se tornaram padrão: "aipo - nozes - baunilha", como se fosse possível entender o que está por trás de três palavras colocadas assim, sem mais contexto.
Era (e é ainda, para alguns restaurantes) uma forma de reduzir justamente a expectativa dos clientes, dando tão poucas informações que ele quase nem é capaz de ter uma ideia que seja do que poderá vir a comer. E, no melhor dos cenários, se surpreender.
Talvez a prática funcione mais nos modelos de menu degustação, em que se paga para ter uma experiência conduzida pelo chef em sabores e pratos que ele escolhe de acordo com suas (espera-se) melhores criações e o que de mais fresco chega à sua cozinha.
O flerte do menu, mas sem textão
Essa linguagem mais abreviada começa, porém, a perder espaço. Depois da pandemia, os clientes querem mais clareza: seja por curiosidade, por restrições alimentares ou, simplesmente, pelo desejo de saber melhor o que vai chegar ao prato (e pelo que estão pagando).
As linhas breves, antes sinônimo de sofisticação, agora cedem espaço a descrições mais completas, que detalham ingredientes, técnicas e até a origem dos produtos.
Menus voltaram a funcionar como um cartão de visitas dos restaurantes, ajudando a construir narrativas e a criar uma conexão mais transparente com os clientes. Essa mudança também reflete um consumidor mais informado e engajado com a própria alimentação.
Descrever virou um ato de contar histórias: dos produtores aos métodos de preparo, passando pelo reconhecimento das equipes que assinam os pratos; um gesto que humaniza a experiência e aproxima quem cozinha de quem come.
No fundo, o desafio é o equilíbrio. Um cardápio não precisa entregar todos os segredos, mas também não deve deixar o cliente no escuro.
Estudos indicam que descrições mais ricas, que evocam imagens e texturas, não só despertam a curiosidade como também aumentam a satisfação. Palavras como "cremoso", "defumado" ou "vibrante" criam uma experiência que começa muito antes de a comida chegar à mesa.
E não são só as palavras que contam, como demonstram os estudos de Spence: a apresentação do prato, a textura da louça, o peso dos talheres e até a iluminação ajudam a compor o prazer de comer. (Até o lugar que se senta na mesa pode interferir na nossa satisfação).
Quando linguagem, visual e ambiente trabalham juntos, uma refeição comum pode facilmente se transformar no que os restaurantes passaram a vender como "experiência sensorial completa".
Mas é como Araújo Pereira lembrou: uma descrição perfeita não salva um prato ruim. Assim como nem o minimalismo misterioso transforma um pedido banal em algo memorável.
Como diria um querido amigo meu, um bom cardápio é como um bom flerte: provoca, instiga, mas nunca promete mais do que pode cumprir — nem que esteja impresso num papel elegante com tipografia caprichada (ou, pior, escondido num insuportável PDF aberto via QR code).
