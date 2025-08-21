De mães a marombas: o absurdo de levar a própria comida aos restaurantes

É triste quando comer fora vira uma tarefa mais do que uma celebração. Quando o restaurante deixa de ser um espaço de descoberta e prazer e se torna uma espécie de palco social: um lugar onde se vai para socializar, desde que sem se desviar da meta e da dieta — ou sem ter que deixar de manter as economias em dia.

Ora, ir a um restaurante é uma escolha. O menu é entregue, o cliente olha, vê se gosta e se está disposto a pagar aqueles valores por aquelas comidas. É um acordo; ou uma compra, se quiserem, em um mundo capitalista.

Restaurante não é sala de estar: não dá para pagar só pelo cenário sem consumir o que sustenta o restaurante. Ou, pelo menos, não deveria. É desrespeitoso e deselegante.

Alguns abriram exceções, como permitir que clientes tragam vinhos próprios. Em tese, é uma gentileza: muita gente guarda garrafas especiais que quer beber acompanhada de boa comida.

Mas, mesmo aí, surgiram abusos. Muitos passaram a levar rótulos baratos (ou até idênticos aos da carta da casa) para driblar preços. Daí a "taxa de rolha", que cobre custos de serviço, manutenção de taças e tempo do sommelier.

Ainda assim, restaurantes são criticados pelas cobranças, como se o cliente não tivesse sempre a opção de simplesmente não levar sua própria garrafa ou escolher não tomar vinho nenhum e ficar na água a noite inteira.