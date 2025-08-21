De mães a marombas: o absurdo de levar a própria comida aos restaurantes
Era um jantar de amigos em um restaurante de shopping: segunda-feira à noite e eu estava louco por comida árabe. A solução foi unir a minha fome com a praticidade de comer.
Pedimos uma mesa para três e, ao nosso lado, duas mães montavam o que seria o banquete de seus filhos naquela noite: abriam caixinhas de uma famosa rede de fast-food depois de cobrir toda a superfície com os jogos americanos e os guardanapos emprestados.
Filhos devidamente servidos, ocuparam outra mesa com os maridos e amigos e tiveram um jantar sem se preocupar com as crianças, que eram atendidas pelo garçom do restaurante que escolheram ocupar.
A mesa de até seis pessoas, onde os filhos comiam seus hambúrgueres e batatas fritas (que não foram comprados ali, obviamente!), não poderia ser ocupada por clientes da casa até que os pais decidissem a hora de ir embora e tirar as crianças dali.
Na ideia distorcida de nossa sociedade de que o cliente tem sempre razão, os restaurantes passaram a ser dominados por todos os tipos de exigências e situações, até mesmo ver seus frequentadores trazerem comida de outros lugares ou até de casa para comer em suas instalações.
O cúmulo da falta de noção
O que parecia uma atitude desrespeitosa, mas isolada, daquelas mães, na verdade descobri ser cada vez mais comum em todo o mundo. Uma reportagem recente do San Francisco Chronicle mostrou, a partir de relatos de vários restaurantes, que o problema é real — e crescente.
No texto, a jornalista reúne diversos casos de falta de noção absoluta, como um casal que, descontente com as opções de uma pizzaria, decidiu ir à concorrência comprar outra pizza e escondê-la debaixo da mesa enquanto aproveitavam a refeição com outros seis amigos.
No Greens, um restaurante tradicional de San Francisco, os funcionários relataram casos de uma senhora que tirou um frango assado da bolsa e colocou sobre a salada que pediu no restaurante.
Ou outro caso que envolvia o que eles apelidaram de "purse tuna" — atum na bolsa — para explicar quão recorrentes situações assim se tornaram.
Ao que parece, há uma comunidade de criadores no TikTok que defendem o movimento do que chamam de BYOF, ou "leve sua própria comida", das siglas em inglês.
Bodybuilders e influenciadores fitness defendem a prática de levar marmitas a restaurantes para manter uma dieta mais rigorosa e garantir as quantidades de #macros (macronutrientes) que seus corpos precisam.
Nesse sentido, não haveria problema nenhum, segundo eles, em abrir uma lata de atum quando chegar o seu prato no restaurante para "ter mais proteína" numa mesma refeição, por exemplo.
Em um dos perfis que fazem essa defesa (Hercules Nutrition & Training), os criadores também mostram como produzem um suco nutritivo e bastante hidratante para tomar quando os seguidores forem fazer sauna (!!).
Rolando um pouco mais, encontrei uma influenciadora de receitas, chamada Joanna, que mostrou como fazia um sanduíche de ovos para levar a um aniversário de um amigo em um restaurante "porque tinha visto o menu e não gostou de nada do que havia" e depois justificou a sua atitude porque "os preços eram caros" e queria ter certeza de "comer algo de que realmente gostasse".
No Brasil e em outros países, o comportamento parece ganhar mais força entre mães, a galera fitness e quem acredita que comer fora tem ficado realmente muito caro, com alguma naturalidade que me espanta.
É pra comer ou aparecer?
Porque os restaurantes sempre foram, essencialmente, lugares que vendem comida, que garantem seu ganha-pão de vender o que servem. Ainda que tenham se tornado ambientes de socialização (estar com amigos, sair de casa), não podemos esquecer que são negócios e que dependem disso para permanecerem abertos.
Por isso, não deveria ser aceitável que alguém decidisse trazer de casa ou de outro lugar alguma comida para comer ali, sem ser do menu — muitas vezes, aliás, estão entre as opções oferecidas.
É triste quando comer fora vira uma tarefa mais do que uma celebração. Quando o restaurante deixa de ser um espaço de descoberta e prazer e se torna uma espécie de palco social: um lugar onde se vai para socializar, desde que sem se desviar da meta e da dieta — ou sem ter que deixar de manter as economias em dia.
Ora, ir a um restaurante é uma escolha. O menu é entregue, o cliente olha, vê se gosta e se está disposto a pagar aqueles valores por aquelas comidas. É um acordo; ou uma compra, se quiserem, em um mundo capitalista.
Restaurante não é sala de estar: não dá para pagar só pelo cenário sem consumir o que sustenta o restaurante. Ou, pelo menos, não deveria. É desrespeitoso e deselegante.
Alguns abriram exceções, como permitir que clientes tragam vinhos próprios. Em tese, é uma gentileza: muita gente guarda garrafas especiais que quer beber acompanhada de boa comida.
Mas, mesmo aí, surgiram abusos. Muitos passaram a levar rótulos baratos (ou até idênticos aos da carta da casa) para driblar preços. Daí a "taxa de rolha", que cobre custos de serviço, manutenção de taças e tempo do sommelier.
Ainda assim, restaurantes são criticados pelas cobranças, como se o cliente não tivesse sempre a opção de simplesmente não levar sua própria garrafa ou escolher não tomar vinho nenhum e ficar na água a noite inteira.
Alguns espaços abriram brecha a seus clientes ao permitir que trouxessem vinhos ou outras bebidas para tomar em suas mesas, acompanhados do menu.
Pelo visto, em um futuro não muito distante, os restaurantes vão ter que pensar numa 'taxa de marmita', para pelo menos conseguirem pagar os custos de ter que ver alguns clientes trazendo comida de fora.
Por isso, deixo o apelo: comam em casa, vão até uma barraquinha do lado para matar a fome antes de cantar o parabéns para o amigo na mesa, ou garantam seus macronutrientes antes de se cruzarem a porta. Mas por favor, não levem sua própria comida para os restaurantes.
