'ChatGPT, o que eu quero comer hoje?': IA decide pedidos nos restaurantes
A reportagem do The New York Times queria decifrar como diferentes perfis de profissionais estão usando a inteligência artificial no dia a dia.
Entre as 21 respostas selecionadas, com diversas profissões, o jornal americano dizia que "chefs estão a usar a IA para inventar receitas; médicos para ler ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas; cientistas para desvendar descobertas".
Mas a confissão de Sam McNulty, proprietário e operador de restaurantes em Cleveland, causou polêmica entre sommeliers e outros profissionais da área.
McNulty contou que usava o ChatGPT para escolher os vinhos das suas casas. Enviou um portfólio volumoso para a IA avaliar, deu algumas instruções de preços e regiões e recebeu uma lista completa.
"Os resultados foram surpreendentemente bons e pouparam-me inúmeras horas de reuniões com representantes de vinhos, degustações e debates para mim e a minha equipa", gabou-se ao jornal.
Foi o suficiente para uma enxurrada de partilhas nas redes sociais de profissionais do vinho condenando a prática. "Isso é um insulto em muitos níveis", escreveu o organizador de uma das mais importantes feiras de vinhos naturais.
Não é novidade que as ferramentas de inteligência artificial ajudam na rotina dos restaurantes: aperfeiçoam receitas, criam fichas técnicas, organizam o estoque, estabelecem procedimentos de serviço.
Mas, nos últimos tempos, profissionais da área têm vindo a público denunciar exageros no uso dessas plataformas de chatbots e outras técnicas — até mesmo na hora de pedir um prato ao garçom.
IA sabe melhor?
No X, uma garçonete identificada como Madison expôs que é cada vez mais comum clientes usarem o ChatGPT para fazerem o pedido por eles: basta enviar algumas fotos do menu e algumas informações no prompt, e a IA escolhe o prato.
O post gerou dezenas de comentários, muitos de clientes que já tinham recorrido à ferramenta para decidir o que comer num restaurante. Uma usuária, Fiona Lawson, contou que foi a um bar de ostras e pediu indicação ao atendente. Quando a ostra chegou, a experiência foi frustrante.
Com a ajuda do ChatGPT, fez um novo pedido e, dessa vez, estava muito mais alinhado ao seu gosto. "Ele listou as melhores opções e descreveu todas as características, o que me permitiu fazer um pedido mais informado sobre o menu", escreveu.
Madison não deixou barato: "Quanta poluição você causou porque não sabe como articular corretamente o que está procurando para outro ser humano? Quanta água foi usada porque você tem habilidades sociais e função cerebral abaixo da média?", respondeu, elencando os danos ambientais causados pela inteligência artificial.
Outro usuário, Nick Walker, disse que muitas vezes os atendentes são suspeitos porque querem impingir produtos com maior margem de lucro. "Eu geralmente peço [ao chat] ajuda para escolher pelo melhor custo-benefício, pela novidade ou pela dificuldade de reproduzir a receita em casa", afirmou.
Para exemplificar, mostrou prints de um caso em que a IA, a partir da foto de um menu, indicou dois pratos: uma sopa de mariscos picante ("feita com muitos tipos de frutos do mar, com ingredientes de qualidade") e um bacalhau negro com miso ("um peixe luxuoso, cuja preparação com miso leva tempo; ainda que mais caro, reflete o valor do preparo e do ingrediente").
Noutro exemplo, a tecnologia listou prós e contras de uma carta de ostras, destacando pontos como "para os que gostam de salinidade" e fornecendo uma tabela com notas de sabor de cada espécie no menu.
Delegar desejos e gostos
Ainda que possa parecer uma ferramenta útil para escolher um prato (e pode ser, não questiono isso), as informações reunidas vêm de um compilado de notas escritas por pessoas com gostos diferentes, vindas do vasto e pouco filtrado universo da internet.
Não sei se, sem ter provado todas as ostras e baseando-se em informações de origens incertas, o ChatGPT pode realmente dar as melhores indicações — ou se é apenas a ilusão de uma "vantagem informativa" que leva as pessoas a acreditar nisso.
Como se ter mais dados fosse, por definição, uma vantagem em algo que deveria ser tão pessoal e relativo quanto nossos gostos, vontades e fomes.
Da minha parte, que prefiro escolher o que vou comer pelo que me apetece no momento, tenho dúvidas se quero mesmo uma inteligência externa a ter tanto controle sobre algo que deveria ser íntimo.
A "datatização" do mundo já nos aprisiona: os passos que percorri, os movimentos do meu sono durante a noite, a quantidade de proteínas que ingeri a partir de pratos escaneados por apps capazes de ler tudo o que entra no meu corpo.
Agora, um dos últimos redutos onde ainda podíamos estar livres da realidade externa por algumas horas foi tomado pela necessidade de recorrer a dados para decidir o que quero — ou não — comer.
A mim, parece um absurdo delegar a uma inteligência externa as minhas escolhas e desejos, como se o meu próprio conhecimento sobre mim não fosse suficiente para saber o que quero comer ao almoço (claro que em casos de alergias e doenças isso muda).
No fundo, comer sempre foi mais do que satisfazer uma necessidade: é um gesto de autonomia. Ao abrir mão dessa escolha, mesmo que por conveniência ou por acreditar em uma vantagem dos dados, cedemos um pedaço dessa liberdade à lógica dos algoritmos.
A mesa é ainda um dos últimos lugares onde a vida ainda pode ser saborosamente imprevisível. E se deixarmos que uma máquina decida o que vamos comer, corremos o risco de transformar até a fome num cálculo — e a surpresa, num triste dado estatístico.
