'ChatGPT, o que eu quero comer hoje?': IA decide pedidos nos restaurantes

Como se ter mais dados fosse, por definição, uma vantagem em algo que deveria ser tão pessoal e relativo quanto nossos gostos, vontades e fomes.

Da minha parte, que prefiro escolher o que vou comer pelo que me apetece no momento, tenho dúvidas se quero mesmo uma inteligência externa a ter tanto controle sobre algo que deveria ser íntimo.

A "datatização" do mundo já nos aprisiona: os passos que percorri, os movimentos do meu sono durante a noite, a quantidade de proteínas que ingeri a partir de pratos escaneados por apps capazes de ler tudo o que entra no meu corpo.

Agora, um dos últimos redutos onde ainda podíamos estar livres da realidade externa por algumas horas foi tomado pela necessidade de recorrer a dados para decidir o que quero — ou não — comer.

A mim, parece um absurdo delegar a uma inteligência externa as minhas escolhas e desejos, como se o meu próprio conhecimento sobre mim não fosse suficiente para saber o que quero comer ao almoço (claro que em casos de alergias e doenças isso muda).

No fundo, comer sempre foi mais do que satisfazer uma necessidade: é um gesto de autonomia. Ao abrir mão dessa escolha, mesmo que por conveniência ou por acreditar em uma vantagem dos dados, cedemos um pedaço dessa liberdade à lógica dos algoritmos.