O melhor que Bolsonaro pode fazer preso em casa é aprender a cozinhar
O que antes era uma tornozeleira a impedir umas voltinhas mais alargadas virou uma prisão domiciliar, com visitas restritas e sem acesso ao celular. Jair Bolsonaro vai ficar em casa pelo descumprimento de medidas cautelares estabelecidas no âmbito da investigação que apura a suposta atuação do ex-presidente e de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), contra a soberania nacional.
Permanecer em casa, para Bolsonaro, pode ser um desafio e tanto na tentativa de mobilizar a narrativa política. Mas por outro lado, é uma chance do ex-presidente aproveitar seu "lockdown fora de época", como bem lembraram as redes sociais, para desenvolver algumas habilidades importantes para a vida de qualquer pessoa.
Bolsonaro, sabemos, não é adepto a leituras, já tendo alegado que não lia romances e que preferia se informar pelo WhatsApp — principalmente "por falta de tempo", como chegou a afirmar em janeiro deste ano.
Tempo não parece ser algo escasso na atual rotina do ex-presidente, por isso minha sugestão é que ele aproveite o ócio imposto dentro de casa e longe das redes sociais para desenvolver aquilo que todo adulto deveria saber: cozinhar.
Autoproclamado um revolucionário na política brasileira, falta a ele também estar apto para uma outra revolução que não exige bancadas de aliados nem conluios com militares, apenas uma batata numa mão e uma faca bem afiada na outra.
Consumidor de sucos instantâneos, sagu e muito leite condensado — tema que causou comoção na lista de compras e nos gastos milionários do governo federal, com o último item representando um valor de R$ 15,6 milhões nas contas públicas —, ele passou por problemas digestivos recentes e teve que mudar sua dieta, o que seria mais um motivo para tratar de fazer seu almoço.
Se cozinhar transformou a nossa espécie, redefiniu nossa existência na Terra e moldou nossa evolução por mais de um milhão de anos, será que Bolsonaro já pensou no que preparar a própria comida pode fazer na sua vida diária?
Provavelmente não. Porque, como ele, raramente levamos isso tão a sério. Não achamos que não é assim tão importante, que pode ser útil de vez em quando, claro, mas não precisa exagerar. Eu acho que precisa!
Não valorizar essa habilidade, ou pior, abrir mão dela, é um desperdício. Talvez até uma pequena traição aos nossos ancestrais do Paleolítico, que esmagavam raízes com as mãos, passavam dias afiando pedras para limpar um peixe ou levaram séculos para aprender a controlar o fogo.
E digo mais: cozinhar não começou com o fogo, como muita gente pensa. No sentido mais amplo, cozinhar é qualquer transformação feita num alimento antes de comê-lo para facilitar sua ingestão.
Nesse caso, uma salada, um ceviche ou um gaspacho também são formas de cozinhar. É, portanto, todo tipo de pré-processamento, qualquer manipulação que nos permita comer melhor.
Esse "clique" mental de que era possível transformar o alimento antes de digeri-lo foi talvez o maior superpoder que já desenvolvemos. Cozinhar foi a nossa mordida de aranha, o nosso Krypton, o nosso raio gama. A mutação que nos fez intelectualmente superiores às outras espécies.
Por isso, repito: é preciso aproveitar ao máximo essa virtude que nos foi legada. Cozinhar é um poder — também político, ex-presidente! — que melhora com prática, dedicação e afeto.
Todos nós deveríamos saber cozinhar como sabemos ler, escovar os dentes, amarrar os tênis ou pegar um ônibus. Do mesmo jeito que aprender a dirigir nos dá, mais do que uma habilitação, a liberdade de ir e vir, encarar o fogão nos dá independência no sentido mais profundo da palavra.
Quando aprendemos a fazer arroz, estamos aprendendo a dizer não aos ultraprocessados. Quando conseguimos preparar um jantar com o que sobrou na geladeira — um ovo, um iogurte, um punhado de coentro já meio murcho — estamos nos libertando da obrigação de recorrer ao celular (que, no caso de Bolsonaro, nem é uma opção!) para pedir o mais seboso dos hambúrgueres de fast food.
A indústria alimentícia cresceu sobre a nossa preguiça. Evoluiu junto com a nossa passividade. Soube explorar isso bem: em resposta à nossa inércia, nos ofereceu embalagens brilhantes, cheias de açúcar, sódio e gordura trans.
E, enquanto nossa fome era saciada, fomos nos afastando do fogão sem nem perceber. Um daqueles dilemas de causa e efeito em que já não se sabe o que vem primeiro.
Enquanto governantes, dentre eles Bolsonaro não entendem que cozinhar é um pilar da saúde pública (e que deveria estar nas escolas, lado a lado com matemática e gramática), enquanto pais não colocam os filhos na cozinha desde cedo para criarem intimidade com o que comem, enquanto a sociedade continuar tratando o ato de cozinhar como menos relevante do que o ato de consumir, resta a nós buscar esse conhecimento por conta própria.
Felizmente, há livros, programas de TV, vídeos, receitas espalhadas pela internet; tudo o que precisamos para reativar essa habilidade que ficou adormecida, deixada de lado, convenientemente ignorada.
Quem sabe agora, recluso no condomínio Solar de Brasília, Bolsonaro possa provar que é mesmo um revolucionário e transformar sua cozinha numa trincheira.
Se tiver disposição, pode até aprender a fazer pão. Nunca é tarde, mesmo que ele tenha perdido o timing da "pãodemia", aquela fase em que tanta gente respeitou o isolamento social e adotou um fermento para chamar de seu.
Se ele quiser, posso até mandar uma receita de leite condensado caseiro, para ele preparar um de seus pratos preferidos. Fica mais gostoso, mais saudável e, melhor ainda, não depende de verbas públicas.
Quem sabe um pão com leite condensado feito em casa não fique até melhor do que aquele das padarias cariocas que ele já não pode mais frequentar?
