O melhor que Bolsonaro pode fazer preso em casa é aprender a cozinhar

Tempo não parece ser algo escasso na atual rotina do ex-presidente, por isso minha sugestão é que ele aproveite o ócio imposto dentro de casa e longe das redes sociais para desenvolver aquilo que todo adulto deveria saber: cozinhar.

Autoproclamado um revolucionário na política brasileira, falta a ele também estar apto para uma outra revolução que não exige bancadas de aliados nem conluios com militares, apenas uma batata numa mão e uma faca bem afiada na outra.

Consumidor de sucos instantâneos, sagu e muito leite condensado — tema que causou comoção na lista de compras e nos gastos milionários do governo federal, com o último item representando um valor de R$ 15,6 milhões nas contas públicas —, ele passou por problemas digestivos recentes e teve que mudar sua dieta, o que seria mais um motivo para tratar de fazer seu almoço.

Se cozinhar transformou a nossa espécie, redefiniu nossa existência na Terra e moldou nossa evolução por mais de um milhão de anos, será que Bolsonaro já pensou no que preparar a própria comida pode fazer na sua vida diária?

Provavelmente não. Porque, como ele, raramente levamos isso tão a sério. Não achamos que não é assim tão importante, que pode ser útil de vez em quando, claro, mas não precisa exagerar. Eu acho que precisa!

Não valorizar essa habilidade, ou pior, abrir mão dela, é um desperdício. Talvez até uma pequena traição aos nossos ancestrais do Paleolítico, que esmagavam raízes com as mãos, passavam dias afiando pedras para limpar um peixe ou levaram séculos para aprender a controlar o fogo.