Foto de criança desnutrida em Gaza tirou apetite e indiferença de quem viu

A situação é urgente: o Ministério da Saúde de Gaza anunciou que o número de mortos na guerra já ultrapassou os 60 mil — mais de 18 mil deles crianças. O Washington Post publicou uma lista completa com os nomes das vítimas, em honra aos que morreram.

Houve quem morresse na fila por comida; circulam vídeos de palestinianos a regressar às suas tendas — depois de terem as casas destruídas — com pacotes de farinha como se tivessem ganho na loteria.

Como jornalista de gastronomia, respiro (com dificuldade) ao pensar que ainda há humanidade em nós quando somos confrontados com imagens de pessoas que poderiam ser nossos filhos, sobrinhos ou netos — e conseguimos sentir raiva, revolta e indignação por isso ainda acontecer no mundo em 2025.

Numa semana como esta, em que essas imagens me tiraram o sono noite após noite, não havia como falar de restaurantes, navios ou proteína. Nenhum tema é mais urgente do que a fome.

