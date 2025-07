Esqueça o bandejão: comida de navio pode superar a de restaurante estrelado

Sabe aquelas filas intermináveis de pessoas de chinelo e traje de banho esperando por um hambúrguer seco enquanto equilibram um copo de plástico com um líquido azul quase radioativo, decorado com um guarda-chuvinha de papel?

Pois é exatamente essa imagem que os chefs dos cruzeiros querem apagar da sua mente quando você pensa nos buffets a bordo dos navios cheios de gente que cruzam os oceanos do planeta.

Troque a ideia do bandejão das universidades por restaurantes sofisticados, com mesas cobertas de toalha branca, garçons (vindos de todas as partes do mundo) atenciosos e sorridentes e até sommeliers que te ajudam a harmonizar o vinho com o prato.