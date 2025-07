Onde mora a felicidade? Provavelmente na mesa de um restaurante

O restaurante é meu lugar feliz porque também é nossa fuga da realidade, um porto seguro no meio da rotina corrida, uma pausa no tempo para lembrarmos do que realmente importa: comer (geralmente) bem e estar com pessoas de quem (geralmente) gostamos.

Uma amiga chef me ensinou que os restaurantes não devem existir apenas para as celebrações ou momentos felizes. Segundo ela, justamente nos dias difíceis, uma refeição pode ser sinônimo de redenção. Passei a olhar as coisas sob essa perspectiva desde então.

No dia em que assinei meu divórcio, reservei uma mesa em um restaurante aconchegante perto de casa, onde costumava ir com frequência — às vezes com minha ex-mulher, às vezes com amigos, muitas vezes sozinho.

Pedi um dos meus pratos favoritos — filés de polvo com arroz — e uma taça de vinho branco para acompanhar a comida (e a aflição). No fim das contas, ainda busquei consolo em um pudim e, se não voltei para casa menos triste, pelo menos me senti muito mais leve.

Embora restaurantes sempre tenham sido lugares para comemorar aniversários, conquistas no trabalho ou datas especiais, aprendi que também são espaços perfeitos para dias amargos.

Neles encontramos tratamento reconfortante para nossas almas machucadas. São ambientes seguros onde podemos nos chafurdar em calorias e tristeza — e buscar alguma redenção para o amargor da vida.