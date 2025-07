De Doritos a café 'fake': imitações miram lucro e matam comida de verdade

"Tablete sabor chocolate", dizia a embalagem empilhada entre centenas de outras no corredor principal de uma grande loja de departamentos.

Tudo ali remetia ao chocolate - a estética, o nome, o plástico envolvendo o tablete em quadrados perfeitos -, mas um detalhe, escrito em letras minúsculas, não deixava dúvidas: não se tratava de chocolate.

De acordo com a Anvisa, chocolate é um produto feito com derivados de cacau, como massa, pó ou manteiga de cacau, e deve conter no mínimo 25% de sólidos totais de cacau.